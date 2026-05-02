Verstappen ’voit la lumière au bout du tunnel’ avec sa première ligne à Miami

Max Verstappen a signé une des surprises de la séance qualificative du Grand Prix de Miami en se plaçant en première ligne aux côtés d’Andrea Kimi Antonelli. Le pilote Red Bull signe de loin sa meilleure performance d’un samedi cette saison.

Un soulagement pour celui qui était en difficulté depuis le début de saison, et qui révèle se sentir bien plus à son aise grâce aux évolutions apportées par son équipe, qui lui donnent une confiance suffisante pour attaquer.

"Pour moi il y a eu deux choses, la voiture n’était pas très bonne et je n’étais pas à l’aise avec. L’équipe a travaillé dur pour amener des évolutions et me permettre de me sentir mieux dans la voiture, et ça a payé" a déclaré Verstappen.

"Je me sens davantage ne contrôle, je peux attaquer davantage, les évolutions fonctionnent, et me retrouver en première ligne est bien mieux que ce à quoi je m’attendais avant le début de ce week-end."

Avant de penser à lutter pour la victoire, le Néerlandais rappelle qu’il doit prendre un bon départ, ce qui n’est pas son fort depuis le début de saison. Mais il se dit satisfait, indépendamment du résultat qui sera le sien demain.

"Il faut d’abord prendre un bon départ, je n’en ai pas pris beaucoup cette saison ! On va essayer de voir ça, on verra ce que fera la météo, mais je suis déjà très heureux de ce que nous avons fait. C’est un peu la lumière au bout du tunnel et on essaiera de faire encore mieux."