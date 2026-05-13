Verstappen veut faire les 24h du Nürburgring ’chaque année’

Max Verstappen affirme vouloir disputer les 24 Heures du Nürburgring chaque année après s’être lancé dans ce que de nombreux pilotes décrivent comme la course d’endurance la plus difficile au monde, sur un circuit que le piltoe Red Bull aime parcourir dans le monde virtuel.

Le quadruple champion du monde de Formule 1 fera ses débuts dans cette course mythique ce week-end au volant d’une Mercedes-AMG GT3 engagée par sa propre structure, Verstappen.com Racing, et exploitée par l’équipe Winward Racing. Une structure qui a vocation à développer des talents.

"Ce que l’équipe représente principalement, c’est aussi de créer des opportunités pour d’autres pilotes" a expliqué Verstappen. "J’ai commencé avec l’idée en tête de courir moi-même en dehors de la Formule 1."

"Mais en même temps, à travers le monde du sim racing, je voulais créer des opportunités pour qu’un pilote virtuel puisse passer au monde réel. Cela a déjà fonctionné avec Chris Lulham jusqu’à présent."

Verstappen a admis que les 24 Heures du Nürburgring étaient rapidement devenues un objectif personnel majeur : "L’une des plus grandes courses de l’année est bien sûr les 24 heures du Nürburgring, c’est pourquoi nous sommes ici."

"Nous nous engageons avec un équipage professionnel et avec moi-même dans l’alignement, c’est vraiment cool. C’est aussi quelque chose que je veux faire chaque année, avec une voiture ou plusieurs voitures. L’objectif principal et le but sont de gagner des courses."

Le Néerlandais a également révélé qu’il était particulièrement excité à l’idée de piloter de nuit sur la Nordschleife : "Ce sera probablement le meilleur ressenti. Vous êtes seul, à attaquer dans la nuit. La voiture est normalement la plus rapide dans la nuit, donc j’ai hâte d’y être."

Tom Coronel, qui a roulé de nombreuses fois aux 24 heures, explique pourquoi cette course est unique : "Il n’y a pas de course plus extrême que celle-ci. C’est aussi exactement pourquoi Max relève ce défi, c’est la course la plus extrême au monde. Le Mans, Daytona, Bathurst, aucune d’entre elles ne peut l’égaler. Rien n’est aussi extrême que cela."

Jeroen Bleekemolen, vainqueur des 24 Heures en 2013, a abondé dans ce sens : "Le Mans a peut-être plus de prestige, en fin de compte, c’est la plus grande course de 24 heures au monde. Mais le Nürburgring offre de loin le plus grand défi."

Les horaires des 24H du Nürburgring

Jeudi 14 mai 13h15 - 15h15 Essais qualificatifs 1 20h00 - 23h30 Essais qualificatifs 2

Vendredi 15 mai 10h15 - 10h45 Top Qualifications 1 11h05 - 11h35 Top Qualifications 2 12h00 - 13h05 Essais qualificatifs 3 13h35 - 14h35 Top Qualifications 3

Samedi 16 mai 14h40 Tour de formation 15h00 Départ de la course