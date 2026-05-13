La FIA pense avoir corrigé ’l’épuisement précoce de la batterie’ sur les F1 pour 2027

Nikolas Tombazis, le directeur de la monoplace au sein de la FIA et directeur technique pour la F1, affirme que les affinements prévus pour la réglementation 2027 de la Formule 1 visent à prévenir l’effet de course yo-yo qui est apparu avec les nouvelles monoplaces, et qui rend le spectacle plus artificiel aux yeux des fans et des pilotes.

Au milieu des critiques intenses sur la réglementation moteur 2026 et des ajustements d’urgence déjà introduits à Miami, la FIA a désormais accepté sur le principe d’augmenter la puissance du moteur à combustion et de réduire le déploiement électrique à partir de 2027.

"Nous avons reconnu que l’allocation initiale pouvait conduire à un épuisement très précoce de la batterie dans certaines conditions" a expliqué Tombazis. "En donnant au moteur à combustion interne un peu plus de marge à partir de 2027, nous créons une plateforme plus stable pour la gestion de l’énergie."

La FIA a été sous pression après que les pilotes se sont plaints d’un lift-and-coast excessif, de tactiques défensives d’économie d’énergie et d’une dynamique de course étrange en ligne droite avec les voitures de la nouvelle ère. Tombazis a insisté sur le fait que l’instance dirigeante n’abandonne pas entièrement la philosophie hybride.

"Notre objectif n’est pas de diluer le concept hybride. Mais nous devons nous assurer que les pilotes puissent continuer à attaquer dans les lignes droites sans que le système ne fonctionne de manière purement défensive. Nous voulons éviter une situation où les pilotes doivent lever le pied à mi-chemin de la ligne droite juste pour économiser de l’énergie pour le tour suivant."

Les changements prévus augmenteraient la puissance du moteur à combustion interne d’environ 50 kW tout en réduisant le déploiement électrique d’un montant similaire. Cependant, la FIA a décidé de ne pas avancer ces changements à 2026 car les constructeurs sont déjà trop avancés dans le développement.

"Les conceptions pour 2026 sont en grande partie figées. Les ajustements pour 2027 donnent aux constructeurs le délai nécessaire pour optimiser leurs concepts sans précipitation. C’est un affinement évolutif, pas une refonte radicale."