Rosberg admet ses ’fautes’ face à Hamilton et conseille à Norris de faire la même chose

Nico Rosberg a admis que ses accrochages chez Mercedes F1 avec Lewis Hamilton étaient probablement plus de ma faute que de la sienne, suggérant que le talent de son ancien coéquipier rendait leurs batailles internes plus difficiles à gérer sur la piste. Lui et Hamilton ont formé l’une des rivalités internes les plus intenses de la Formule 1 chez Mercedes lors des premières années de l’ère hybride, le duo s’étant accroché à plusieurs reprises alors qu’ils se battaient pour des victoires et des championnats du monde entre les saisons 2014 et 2016.

Il raconte désormais comment il avait dû changer pour être plus dur sur la piste et aller à l’encontre de ses instincts naturels qui le poussaient à céder en course, ce qui, en retour, prouverait à son coéquipier qu’il n’était pas un un gentleman en piste et dans les duels roues contre roues.

Rosberg a cité dans le High Performance Podcast l’exemple récent de Lando Norris dans ses batailles avec Max Verstappen, le champion du monde en titre ayant le plus souvent cédé face au pilote Red Bull lors de leurs confrontations directes.

"Totalement. Parce que le vrai Nico Rosberg est beaucoup trop gentil. J’ai dû insister et être plus dur parfois, même si ce n’était pas naturel pour moi. Vous avez le même exemple avec Lando [Norris]. Lando, généralement, les gens diront ’il est juste trop gentil’" a déclaré Rosberg, même si Norris s’était félicité d’avoir été champion du monde sans changer de ligne de conduite en 2025.

"Dans les batailles roues contre roues, il a toujours perdu contre Max [Verstappen] ces dernières années. Chaque bataille roues contre roues face à Max, il l’a perdue, parce que ce que Lando doit faire une fois, c’est juste tenir son rang, provoquer un accident."

"Cela enverra un message à Max, ’il est en train de changer, il devient plus féroce. Peut-être que je dois me calmer un peu la prochaine fois contre lui, parce que sinon nous allons nous crasher’. Et il faut juste faire ça."

On sait cependant que ça ne fonctionne pas comme ça avec Verstappen, qui n’est jamais découragé par un accident, comme on l’a vu face à Hamilton. De son côté, Norris a assuré qu’il éviterait toujours l’accident et ne sortirait pas des clous en matière de légalité de ses manœuvres.

L’accident le plus connu entre les deux est celui de l’Espagne en 2016, où Rosberg a choisi le mauvais mode moteur à la sortie du virage 3 et, battu en vitesse pure par Hamilton, l’a tassé jusqu’à l’herbe, où le septuple champion du monde a perdu le contrôle et percuté son équipier.

"Eh bien, nous nous sommes crashés, n’est-ce pas ? C’est juste moi qui me disais consciemment que je devais être plus ferme, que je ne devais pas céder. Naturellement, j’aurais cédé, comme je l’ai fait si souvent avant cela, et j’ai dû me pousser à fond, et cela faisait partie des répétitions de visualisation que je faisais en méditation."

"Je travaillais très dur là-dessus, en me visualisant en train de ne pas céder et de rester ferme sur mes positions, c’était une part importante de ma visualisation, et je méditais même avec la posture, c’est comme si vous méditiez avec une posture de force."

"Ce sont tous ces détails qui s’additionnent, et puis, dans le feu de l’action, cette préparation aide à tenir son rang et à ne pas céder, et malheureusement, cela a bien sûr conduit à pas mal de crashs et, malheureusement, parce que Lewis est un tel génie, la plupart du temps, c’était plus de ma faute que de la sienne."

"Mais cela n’avait pas d’importance, avec le recul, pour moi, je devais le faire parce que cela lui envoyait un message. Je pense que ça l’a un peu déstabilisé, il s’est dit ’oh, quelque chose change ici avec Nico. Il n’est plus le chic type’, et c’était un ingrédient très important pour avoir une chance de le battre un jour."