Mercedes F1 devra-t-elle bientôt choisir entre Antonelli et Russell ?

Le début de saison exceptionnel de Kimi Antonelli chez Mercedes pourrait rapidement placer l’écurie allemande face à une décision délicate. Pour Ralf Schumacher, si la dynamique actuelle se poursuit, l’équipe de Brackley pourrait être amenée à privilégier clairement l’un de ses pilotes dans la lutte pour le titre mondial.

Auteur de quatre victoires lors des cinq premières manches de la saison, Antonelli s’est imposé comme la référence actuelle chez Mercedes. Le jeune Italien dispose désormais d’une avance confortable de 43 points sur son équipier George Russell, un écart accentué par l’abandon du Britannique lors du Grand Prix du Canada à la suite d’une importante défaillance de la batterie de son groupe propulseur qui restera incomprise à 100 % pour un long moment (à lire ici).

Cette situation n’a pas échappé à Schumacher, qui estime que Russell se retrouve désormais sous pression.

"Pour Russell, cela ne va certainement pas s’améliorer à partir de maintenant," a déclaré l’ancien pilote de Formule 1 dans le podcast Backstage Boxengasse.

Selon lui, le Britannique doit réagir rapidement s’il souhaite rester dans la course face à son jeune équipier.

"Il doit tout simplement commencer à réduire l’écart dès maintenant. Cela signifie qu’il va devoir investir encore davantage, sur lui-même mais aussi en piste."

Schumacher n’exclut pas non plus que la rivalité interne puisse prendre une tournure plus tendue au fil des courses, rappelant l’un des épisodes les plus célèbres de l’histoire récente de Mercedes : le Grand Prix d’Espagne en 2016. Kimi Antonelli a tenu à rassurer sur le fait que cela n’en arriverait pas à ce point mais Ralf en doute fortement..

"Les paroles sont une chose, les actes une autre. Ce n’est pas passé loin du crash au Canada à plusieurs reprises, en Sprint comme en course. De mon point de vue, Barcelone 2016 n’est plus très loin. Voyons si le scénario que nous avons connu là-bas avec Nico Rosberg et Lewis Hamilton se reproduira. Ils étaient amis à l’époque, cela les freinait certainement un peu dans les duels. Il n’y a pas cette relation entre Kimi et George."

"Donc je soupçonne qu’à un moment donné, Kimi et George finiront par se retrouver roue contre roue en piste, avec un ou deux abandons à la clé, ou de gros dégâts."

Pour l’heure, Mercedes bénéficie d’un avantage de performance sur l’ensemble de ses concurrents après avoir parfaitement négocié l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation technique en 2026. Mais Schumacher rappelle que les évolutions techniques joueront un rôle déterminant dans l’issue du championnat.

Dans ce contexte, il estime qu’une hiérarchie interne pourrait finir par émerger si Antonelli continue de prendre le dessus.

"Si Kimi parvient à maintenir ce niveau, à traverser les trois ou quatre prochaines courses en restant devant George, est-ce que l’équipe prendra à un moment donné une décision ? En se disant : ’D’accord, nous avons notre pilote numéro un, nous allons terminer la saison de cette manière ?’ C’est à voir."

"Bien sûr, cela dépendra aussi de ce qui se passe derrière eux. Si ces deux pilotes restent largement devant le reste du plateau, l’équipe n’interviendra pas."

"Mais cela a clairement le potentiel de dégénérer."

Il estime notamment que la situation est particulièrement difficile à vivre pour Russell, qui voit Antonelli s’affirmer comme le nouveau leader sportif de Mercedes.

"Une chose est certaine : George est évidemment très affecté, il n’y a aucun doute là-dessus."

"Cela se voit chez lui également, et cela s’est vu lorsqu’il a signé la pole position : il était tellement heureux et enthousiaste qu’il ne pouvait tout simplement pas s’empêcher de le répéter."