Verstappen veut ’être réaliste’ quant à ses chances de bon résultat au Japon
Red Bull a encore du travail pour être "au niveau" des meilleurs
Max Verstappen est tenant du titre sur les quatre dernières courses disputées à Suzuka, mais le pilote Red Bull n’est évidemment pas aussi confiant en marge du Grand Prix du Japon 2026, avec un espoir de victoire néant pour le moment.
Comme le rappelle le quadruple champion du monde, la RB22 n’est pas encore au niveau pour espérer se battre dans le peloton de tête, et il faudra essayer de surnager devant le peloton, après un GP de Chine décevant il y a deux semaines.
"Je ne pense pas vraiment aux années précédentes, car chaque saison est différente. On doit être réalistes et on n’est aucunement à ce niveau-là, donc on doit voir comment les choses se passeront et où on se situera" a déclaré Verstappen, qui rappelle que le tracé de Suzuka sera exploité différemment des années précédentes.
"Ce sera un peu différent, notamment sur les vitesses qu’on atteint à certains endroits. On a le mode ligne droite avant le 130R alors qu’on n’avait pas de DRS là-bas avant. On ne peut normalement pas trop dépasser, mais peut-être qu’on le pourra ici. J’espère juste ne pas avoir à faire autant de dépassements qu’en Chine !"
Après le Japon, Red Bull espère progresser et profiter de l’annulation de deux courses pour travailler d’arrache-pied avant d’aller à Miami début mai pour la quatrième manche de la saison, où tout le monde apportera des évolutions.
"J’espère qu’on pourra utiliser la pause pour mieux comprendre la voiture, apprendre des courses précédentes, et essayer d’être plus proches des meilleurs. La Chine n’était pas un bon week-end, donc j’espère que ce sera notre pire week-end."
Debriefing du GP du Japon de F1 2026 sur Twitch
Notre rendez-vous habituel d’analyse post Grand Prix se déroulera ce dimanche à 18h pour évoquer avec vous la course de Suzuka.
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
Red Bull
- Verstappen veut ’être réaliste’ quant à ses chances de bon résultat au Japon
- Verstappen : le GT3 m’a rappelé pourquoi j’aime vraiment piloter
- Verstappen refuse de parler avant le départ d’un journaliste !
- Verstappen effectue un test surprise avant le Grand Prix du Japon
- ‘Déprimé’ et ‘épuisé’ : Tsunoda revient sur la ‘saison la plus dure’ de sa vie chez Red Bull