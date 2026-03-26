Verstappen veut ’être réaliste’ quant à ses chances de bon résultat au Japon

Max Verstappen est tenant du titre sur les quatre dernières courses disputées à Suzuka, mais le pilote Red Bull n’est évidemment pas aussi confiant en marge du Grand Prix du Japon 2026, avec un espoir de victoire néant pour le moment.

Comme le rappelle le quadruple champion du monde, la RB22 n’est pas encore au niveau pour espérer se battre dans le peloton de tête, et il faudra essayer de surnager devant le peloton, après un GP de Chine décevant il y a deux semaines.

"Je ne pense pas vraiment aux années précédentes, car chaque saison est différente. On doit être réalistes et on n’est aucunement à ce niveau-là, donc on doit voir comment les choses se passeront et où on se situera" a déclaré Verstappen, qui rappelle que le tracé de Suzuka sera exploité différemment des années précédentes.

"Ce sera un peu différent, notamment sur les vitesses qu’on atteint à certains endroits. On a le mode ligne droite avant le 130R alors qu’on n’avait pas de DRS là-bas avant. On ne peut normalement pas trop dépasser, mais peut-être qu’on le pourra ici. J’espère juste ne pas avoir à faire autant de dépassements qu’en Chine !"

Après le Japon, Red Bull espère progresser et profiter de l’annulation de deux courses pour travailler d’arrache-pied avant d’aller à Miami début mai pour la quatrième manche de la saison, où tout le monde apportera des évolutions.

"J’espère qu’on pourra utiliser la pause pour mieux comprendre la voiture, apprendre des courses précédentes, et essayer d’être plus proches des meilleurs. La Chine n’était pas un bon week-end, donc j’espère que ce sera notre pire week-end."