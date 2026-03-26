Ocon dénonce les menaces : ’aucun harcèlement ne devrait être toléré’

Après sa collision avec Franco Colapinto lors du Grand Prix de Chine de Formule 1, Esteban Ocon a été confronté à une vague de critiques et même à des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Le pilote Haas, immédiatement reconnu responsable de l’incident et sanctionné en course, a choisi de répondre avec calme et responsabilité, en mettant l’accent sur le dialogue et le respect mutuel.

"Il s’est passé beaucoup de choses depuis Shanghai, beaucoup sur Internet," a déclaré Ocon à Suzuka à propos des mauvais commentaires en ligne.

"Pour être honnête, je n’y ai pas prêté trop attention, mais j’ai vu ce qui se disait. L’important pour moi était de parler directement avec Franco, de lui dire ce que je pensais et de lui présenter mes excuses pour l’incident, car c’était de ma faute."

Malgré la collision (en photo ci-dessous), Colapinto a tout de même marqué des points, ce qui a un peu réconforté Ocon : "Nous avons eu une bonne discussion, tout allait bien entre nous. Je suis content qu’il ait fait une bonne course malgré tout et qu’il ait quand même réussi à marquer des points."

Ocon n’a pas hésité à dénoncer l’attitude agressive de certains fans sur les réseaux sociaux.

"Oui, bien sûr, tout type de harcèlement en ligne, comme ce que nous avons vu, ne devrait pas être toléré et devrait avoir de grosses conséquences. Cela n’a pas sa place dans le sport, ni dans notre sport en général."

"Mais ce sont des guerriers du clavier, c’est comme ça. Je pense que cela va devenir plus fréquent à l’avenir, et il y aura probablement plus de conséquences pour ces personnes."

L’initiative du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, de lui envoyer une lettre de soutien a été appréciée par le Français : "Le président m’a envoyé une lettre ensuite. Donc oui, cela a été un sujet de discussion important."

Du côté de l’écurie, le directeur de l’équipe Haas, Ayao Komatsu, a salué la réaction responsable de son pilote.

"Je pense qu’Esteban a immédiatement reconnu son erreur, et c’était, je pense, très, très bien. Il l’a dit tout de suite dans la voiture, juste après la course, et il a parlé à Franco."

"De notre côté, Esteban a été irréprochable. C’est ainsi que j’aimerais voir nos pilotes se comporter. Je suis donc très fier d’Esteban et de son attitude. C’est donc décevant de voir des fans ne pas reconnaitre son attitude sportive."