Russell juge qu’il est ’trop tôt’ pour penser au titre, Antonelli pointe son ’manque d’expérience’

George Russell espère rebondir au Japon après avoir été battu par son équipier lors de la dernière course. Mais le pilote Mercedes F1 salue la première victoire en carrière de son équipier, Andrea Kimi Antonelli, vainqueur en Chine.

Cependant, il rappelle avoir été perturbé par plusieurs problèmes mécaniques, dont un en Q3 qui l’a empêché de bien se préparer, et il se félicite de ne pas avoir perdu gros après ces avaries, comme d’autres pilotes l’ont subi.

"Il a eu un bon week-end en Chine, et j’ai été ennuyé de ne pas être sur la plus haute marche. Mais avec les problèmes que j’ai eus, je l’ai vu comme 18 points et pas comme sept points perdus, car si on voit les problèmes du samedi, ceux qu’ont eu les McLaren, ça aurait pu nous tomber dessus. C’est un très bon début de saison et je suis impatient de rouler ici" a déclaré Russell, qui déplore le fait que des changements soient déjà apportés sur le déploiement d’énergie pour limiter l’avantage de Mercedes.

"C’est comme ça que fonctionne notre sport, ça a toujours été le cas. L’équipe a travaillé très dur pour qu’on soit dans cette position, et les meilleurs devraient être devant. On a connu quatre années difficiles, deux autres équipes ont eu quatre années et une année respectivement de domination."

"Parce qu’on revient au sommet, je pense que ce n’est pas correct qu’on essaie de nous ralentir, surtout après seulement deux courses sur une très longue saison. Red Bull a encore du surpoids, on l’a vu dans la presse, McLaren n’a pas encore amené d’évolutions, ils ont encore le package de Bahreïn. On a un avantage maintenant et on espère que ça continue, mais ce n’est pas garanti."

"Chez Mercedes, on a un léger avantage sur Ferrari et un très bon avantage sur les autres, mais ça peut changer vite. On veut faire le maximum de cet avantage mais on ne prend rien pour acquis, car nos rivaux sont féroces et ils vont continuer à nous pousser donc c’est trop tôt pour penser au championnat."

Avec seulement deux zones où le mode ligne droite à faible traînée peut être activé à Suzuka, Russell reste confiant quant à la capacité de Mercedes à conserver la tête sur Ferrari, plus rapide en virages : "Il semble que nous ayons une voiture à faible traînée, ce qui est positif. Je ne sais pas si c’est spécifiquement dû aux zones de mode ligne droite ou aux lignes droites elle-mêmes."

"Évidemment, toutes les lignes droites que nous avons empruntées jusqu’à présent étaient des zones de mode ligne droite, il est donc difficile de dissocier les deux, mais l’idée générale est probablement la bonne. Ferrari va plus vite en virages, nous plus vite en ligne droite, pour schématiser !"

Suzuka pourrait être un premier vrai test sur l’efficacité du règlement 2026, puisque le circuit était connu récemment pour ne pas offrir de spectacle : "Je pense que c’est là l’argument. La génération précédente de voitures était, selon nous, parfaitement adaptée à un circuit comme Suzuka, car elles bénéficiaient d’un appui aérodynamique important à haute vitesse."

"Je crois même que les temps au tour de l’année dernière étaient probablement les plus rapides jamais enregistrés à Suzuka, et pourtant la course était terriblement ennuyeuse. Donc oui, nous serons plus lents dans les Esses cette année, et je pense que nous opterons probablement pour une stratégie à un seul arrêt, comme l’an dernier."

"Mais c’était une stratégie à un seul arrêt facile en Chine, et la course était passionnante. Je suppose que ce sera un bon test pour la réglementation. Si ce circuit devient désormais passionnant, alors qu’il était auparavant ennuyeux, ce sera très intéressant."

Antonelli a vécu sa première victoire en Formule 1, et il se félicite d’avoir pu profiter des jours qui ont suivi avec ses proches pour célébrer cet accomplissement très important dans une carrière de pilote au plus haut niveau.

"C’était assez fou, j’ai pris beaucoup de plaisir, je me suis bien amusé, mais j’ai rapidement essayé de me concentrer sur ce week-end. La course en Chine était sûrement le plus beau jour de ma vie mais il reste 20 courses et je me concentre sur ce qu’on doit faire ce week-end" a noté Antonelli.

"J’ai eu beaucoup de jolis messages, beaucoup de soutien, je suis rentré chez moi voir ma famille, j’ai vu ma mère et ma sœur, mon père était en Chine avec moi mais c’était bien, et mes amis m’ont fait une surprise et m’ont attendu chez moi quand je suis rentré. Mais j’ai rechargé mes batteries et je me suis préparé pour ce week-end."

"Je suis rapidement rentré au Royaume-Uni, j’ai passé deux jours dans le simulateur et je suis ensuite venu ici. C’est là que je me suis dit que je devais penser à la course suivante, on a une très bonne voiture et il faut essayer d’en tirer le maximum à chaque fois."

Bien que la Formule 1 ne soit plus un sport de qualifications comme les années précédentes, avec des courses plus disputées, l’Italien est convaincu que signer la pole position sera un grand avantage, surtout sur un tracé sinueux comme Suzuka.

"Même avec ces règles où l’on dépasse plus facilement, on a de plus grandes chances, mais si vous partez en pole, les choses sont plus faciles, vous avez de l’air propre et d’autres avantages. La Chine a été un bon pas en avant sur la manière de faire les qualifications en dépit de quelques problèmes, mais il reste du travail."

Interrogé sur le nombre de victoires qu’il cherche à avoir pour se considérer comme candidat au titre, Antonelli fixe un objectif élevé et plutôt proche, tout en sachant quel est son gros désavantage : "Je dois encore en avoir deux ou trois de plus, et rapidement."

"J’aimerais être dans cette lutte car on a une très bonne voiture et une belle opportunité, mais il me manque l’expérience. Ce n’est que ma deuxième année, et on ne peut pas acheter l’expérience. Mais je vais essayer d’être prêt pour toutes les situations et me mettre dans la meilleure position possible si une bonne opportunité se présente."

Le jeune pilote portait une attelle à la main ce jeudi, et il a révélé que c’était la conséquence de son crash de Melbourne, même s’il assure que c’est surtout une question de confort, et non une inquiétude liée à son physique.

"Ça remonte à ma sortie de piste lors des EL3 en Australie. Rien de grave, je peux toujours piloter. C’est le plus important. J’ai passé une IRM, rien de cassé, juste une entorse ligamentaire. Je dois juste porter ça pour faciliter la guérison. Mais je peux piloter sans problème, donc pas d’inquiétude."

Quand on lui a fait remarquer qu’il avait gagné la course suivante après sa sortie de piste, Antonelli a plaisanté : "Exactement ! Je vais peut-être la garder toute l’année."