Verstappen transforme l’exploitation des règles en ’une forme d’art’

Stephen Knowles, ingénieur senior en stratégie de course chez Red Bull Racing, n’a que des éloges pour Max Verstappen.

Knowles a salué la capacité de Verstappen non seulement à maximiser son rythme brut, mais aussi à exploiter la réglementation avec brio.

Le quadruple champion du monde a marqué la Formule 1 autant par sa performance que par sa capacité à exploiter au mieux la réglementation sportive. Cela s’est clairement manifesté lors de la saison 2024, lorsque Lando Norris a commencé à grignoter l’avance de Verstappen au championnat pilotes.

Alors que la discipline faisait son apparition en Amérique du Nord en fin de saison, Verstappen et Norris se sont affrontés à plusieurs reprises en piste. Au Grand Prix des États-Unis, Verstappen a montré sa connaissance du règlement sportif en positionnant sa voiture de telle manière qu’elle a incité Norris à sortir large au virage 12, ce qui a valu une pénalité au pilote McLaren.

Et cette capacité à comprendre les limites du règlement fait partie des qualités exceptionnelles de Verstappen, selon Knowles.

"Il est vraiment bon. C’est probablement comme ça qu’on le perçoit et il est très direct."

"Beaucoup de choses ont été dites sur lui et il est indéniable qu’il a un potentiel énorme lorsqu’il pilote la voiture. Il peut intégrer de nombreuses variables stratégiques, réfléchir aux modifications à apporter aux réglages et utiliser ses différents outils au volant."

"Il maîtrise parfaitement le règlement sportif et les consignes de pilotage, et je sais que cela a également été largement abordé, car il est passé maître dans l’art d’apprendre précisément ce qu’il est permis de faire et de ne pas faire, ce qu’il faut faire et ne pas faire, et d’en tirer pleinement parti. C’est une forme d’art."

"Parfois, cela peut diviser les opinions, mais je pense que c’est un aspect de la performance comme un autre. Je pense que les règles qui régissent les courses font partie intégrante du paysage sportif, et en tirer le meilleur parti est un élément essentiel de la performance, au même titre que le rythme brut."

"Il l’intègre parfaitement."

Cela crée une relation ingénieur/pilote solide, selon Knowles.

"Nous avons des conversations très franches. Ce n’est pas le genre de personne avec qui il faut esquiver un problème. Il sait être très direct, ce que j’apprécie beaucoup."