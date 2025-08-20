Leclerc cherche aussi à progresser en attendant la Ferrari capable de gagner

Charles Leclerc met la pression sur Ferrari pour enfin avoir une monoplace capable de jouer les victoires à chaque week-end et donc, à terme, le titre mondial des pilotes.

Le Monégasque attend maintenant depuis de nombreuses saisons, sans voir cette F1 enfin arriver à sa disposition.

Mais il nous explique qu’il est loin de blâmer uniquement l’équipe : Leclerc profite évidemment de ce temps d’attente pour devenir une meilleure version de lui-même au fur et à mesure des courses et des saisons qui passent.

"Il reste encore beaucoup à faire. Je travaille constamment sur moi-même. Je pense qu’à mon arrivée en Formule 1, j’avais des points à améliorer, comme la gestion des pneus. J’ai toujours été très honnête avec moi-même, ce qui m’a permis de grandir et de progresser."

"Sans critique impartiale et sans a priori, c’est impossible de s’améliorer. J’ai travaillé dur sur de nombreux aspects et je pense être un pilote beaucoup plus complet aujourd’hui. Mon travail est différent ; je dois aller toujours plus loin dans les détails pour toujours m’améliorer."

"Je ne suis jamais complètement satisfait. Je veux être le pilote le plus complet possible, pour moi et pour mon équipe."

"Quant à notre voiture, il reste encore beaucoup de travail. Actuellement, il nous manque la performance pure, c’est ce que nous devons trouver, et nous en sommes conscients."