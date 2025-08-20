Mercedes F1 : Wolff assume la pression mise sur ses pilotes pour l’avenir

Les pilotes Mercedes F1 ont connu une baisse de forme notable ces dernières courses, et ont commencé à retrouver des couleurs en Hongrie.

La principale raison est bien entendu technique, avec le retour à l’ancienne suspension sur la W16, qui a permis à George Russell de retrouver le podium en Hongrie et à Kimi Antonelli de retrouver de la confiance au volant et marquer un point.

Mais ces deux pilotes n’ont-ils pas aussi été perturbés par les rumeurs sur leur avenir et la pression posée par Toto Wolff avec ses discussions avec Max Verstappen ?

Russell a bien admis en Hongrie n’avoir pas apprécié "le danger" de la perte possible de son baquet.

Lorsqu’on demande à Wolff ce que la pression de cette absence de contrat a fait subir à ses pilotes, le directeur de Mercedes F1 n’a pas été particulièrement compréhensif.

"Je vois les choses de deux manières."

"Le premier, c’est qu’il s’agit de pilotes professionnels, la crème de la crème de la Formule 1."

"La pression est omniprésente, et il faut savoir que nous subissons une pression énorme. Je la ressens tous les jours. Je me lève et me couche avec la pression, et il faut juste faire avec."

"Mais d’un autre côté, bien sûr, pour les pilotes, ce n’est pas idéal, le blabla médiatique permanent autour de Verstappen. Et ce n’est certainement pas la meilleure préparation possible."

"Mais je souhaiterais aussi qu’il y ait moins de pression comme cadeau de Noël si c’était possible. Mais elle ne disparaît pas en Formule 1."