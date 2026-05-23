Russell s’impose lors du Sprint F1 au Canada, Antonelli en rage face à son équipier !

Le Grand Prix du Canada de F1 continue en ce samedi après-midi avec le Sprint, la course de 100 kilomètres qui offre huit points au vainqueur, et dont le barème se réduit au fil du classement jusqu’à offrir un point pour le huitième. Une course de 23 tours qui ouvre la journée et précède la séance qualificative pour la course du dimanche, permettant aux pilotes d’avoir un aperçu du comportement de leur monoplace pendant la durée d’un tiers de la course du lendemain.

C’est George Russell qui a signé la pole pour le Sprint, devant son équipier Andrea Kimi Antonelli. Les deux pilotes Mercedes F1 devanceront les deux pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri, puis les deux pilotes Ferrari, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, et les deux pilotes Red Bull, Max Verstappen et Isack Hadjar.

Une grille de départ bien rangée dans le top 8, tandis que le meilleur des autres était Arvid Lindblad, qualifié neuvième alors qu’il découvre ce circuit. Carlos Sainz complète le top 10 devant les deux pilotes Audi, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto.

Franco Colapinto est 13e devant Esteban Ocon et Ollie Bearman, puis Fernando Alonso, qui a dépassé une Q1/SQ1 pour la première fois de la saison. Sergio Pérez est 17e devant Lance Stroll et Pierre Gasly, puis Valtteri Bottas. Alex Albon et Liam Lawson, qui n’ont pas participé à la Qualif Sprint, sont en dernière ligne.

17h32 : Ce week-end a été l’occasion pour Verstappen de confirmer qu’il resterait en F1 l’année prochaine, une semaine après avoir participé aux 24H du Nürburgring. Signe que malgré les critiques à l’encontre de la Formule 1 et le battage médiatique autour de sa présence sur la Nordschleife, la catégorie reine du sport auto porte bien son nom.

17h36 : Une F1 qui veut à tout prix rattraper les deux Grands Prix annulés en avril, quitte à envisager dix courses en 13 semaines et une fin de saison la semaine de Noël... "cash is king", disait Hamilton il y a six ans.

17h41 : On souhaite un bon rétablissement à Alain Prost et Mika Salo, qui ont tous les deux été blessés dans des incidents très différents.

17h47 : Alors qu’Oscar Piastri a assuré ne pas vouloir quitter McLaren malgré les rumeurs qui l’envoient chez Red Bull, le patron de cette dernière, Laurent Mekies, a confirmé que l’équipe visait la prolongation de son duo actuel en 2027.

17h51 : Bearman, Gasly, Bottas et Albon partiront finalement des stands. Des changements ont été faits sur les monoplaces des quatre pilotes sous régime de Parc Fermé, et ils sont donc contraints de s’élancer depuis le bout de la voie des stands.

17h53 : Bearman perd d’ailleurs deux points sur son permis et s’éloigne du risque d’une suspension, alors qu’il avait 10 points sur 12.

17h55 : Stroll est poussé vers son garage avec un problème mécanique. Il n’y a plus que 17 voitures sur la grille.

17h56 : Lindblad a choisi les pneus durs, Pérez, Bottas et Stroll ont opté pour les tendres, et le reste du peloton est en gommes mediums.

17h59 : Aston travaille encore sur l’AMR26 de Stroll pour qu’il prenne le départ de son Sprint à domicile, mais ça semble mal parti, l’équipe confirmant un problème de suspension.

Départ : Les Mercedes s’élancent un peu mieux que d’habitude et gardent la tête ! Hamilton s’attaque aux McLaren et se défait de Piastri.

Tour 1 : Il n’y a pas d’autre changement dans le top 10, les deux Audi ont perdu quatre places chacunes, et Pérez a fait un excellent départ, il est 13e.

Tour 2 : Antonelli reste dans la seconde de Russell, mais ils ont décroché le groupe des McLaren et des Ferrari, Norris devançant Hamilton, Piastri et Leclerc. Hülkenberg et Colapinto se sont accrochés dans le 1er tour, sans gravité. Stroll a pris le départ mais est sous enquête, ses mécaniciens ayant travaillé jusqu’au dernier moment sur sa voiture.

Tour 3 : Antonelli signe le meilleur tour en course en 1’15"221, un dixième plus vite que son équipier, il est à six dixièmes. Norris est déjà à deux secondes de l’Italien, et il n’arrive pas à décrocher les Ferrari, Piastri et les Red Bull, qui sont en groupe et dans le top 8.

Tour 4 : Russell accélère en 1’15"045, mais l’écart est stable entre les Mercedes. Hülkenberg a dépassé Alonso pour la 14e place, et Lawson a dépassé Bortoleto pour la 16e position.

Tour 5 : Russell accélère en 1’14"721 mais Antonelli fait mieux en 1’14"606, l’écart est de moins d’une demi-seconde entre eux. Norris est à 2"6 d’Antonelli et il a repoussé Hamilton à une seconde. Verstappen est à plus d’une seconde, et Hadjar perd trois places, il a un problème moteur !

Tour 6 : Russell se défend face à une première attaque d’Antonelli, et l’Italien attaque de nouveau au premier virage ! Mais Russell le tasse ! Et plusieurs virages derrière, Antonelli se rate de nouveau et voir Norris passer.. C’est le premier couac chez Mercedes, et Antonelli dit que Russell a été "sale" !

Tour 7 : Antonelli enrage : "Ca devrait être une pénalité, j’étais à la hauteur de son rétro !". Russell n’a plus que huit dixièmes d’avance sur Norris, et Antonelli n’arive pas à passer. Hamilton, Piastri, Leclerc et Verstappen se sont rapprochés.

Tour 8 : Wolff intervient à la radio d’Antonelli : "Kimi, concentre-toi sur le pilotage et pas sur les plaintes à la radio". Pendant ce temps, Norris est menaçant sur Russell, et Antonelli est à une seconde. Hadjar abandonne.

Tour 9 : Russell n’arrive plus à décrocher Norris, qui a lui-même fait le break sur Antonelli. Hamilton est menaçant sur l’Italien.

Tour 10 : Antonelli est décroché mais il arrive à garder un peu de marge sur Hamilton. Leclerc et Verstappen ont été décrochés à plus d’une seconde du pilote qui les précède. Hadjar reprend la piste, et va rouler pour engranger de l’expérience.

Tour 11 : Norris se montre de plus en plus pressant sur Russell.

Tour 12 : Antonelli accélère en 1’14"380 mais il est à plus d’une seconde de Norris, qui se montre très pressant sur Russell.

Tour 13 : Antonelli est revenu dans la seconde de Norris. L’Italien a une revanche à prendre sur son équipier, mais il doit se défaire d’abord d’une McLaren qui est très proche de Russell.

Tour 14 : Le trio de tête est toujours roue dans roue, et Hamilton est à près de deux secondes. Piastri est dans la seconde et Leclerc est revenu sur l’Australien. Verstappen est à 2"2 de la Ferrari et possède 9"7 d’avance sur Lindblad.

Tour 16 : Les trois hommes de tête se tiennent toujours en 1"5 et ils ont repoussé Hamilton à plus de deux secondes, alors que Hülkenberg est sous enquête pour avoir coupé et gagné un avantage, mais il laisse passer Gasly.

Tour 17 : Russell n’a qu’une demi-seconde d’avance sur Norris, qui possède la même avance sur Antonelli. Et Hamilton est maintenant à plus de trois secondes. Piastri est présent derrière le septuple champion du monde. En fond de classement, Alonso est rentré deux fois aux stands mais semble abandonner.

Tour 19 : Les écarts sont serrés mais il n’y a pas d’attaques pour le moment. Ocon s’est raté et a perdu trois places, dont une face à Pérez qui est un solide 11e !

Tour 20 : Russell s’est donné un peu d’air, mais pas assez pour repousser Norris à plus d’une seconde. Verstappen est sous enquête pour ne pas avoir respecté un drapeau jaune. Mais il possède 13 secondes de marge sur Lindblad, donc une pénalité ne devrait rien changer. Hülkenberg prend dix secondes de pénalité pour avoir coupé un virage et gagné un avantage.

Tour 21 : Des pilotes testent un changement de pneus et utilisent les tendres pour voir leur résistance. Hamilton a tapé le mur alors qu’il se défendait face à Piastri, mais sa roue arrière semble avoir résisté.

Tour 22 : C’est l’avant-dernier tour et rien ne semble en mesure de bouger devant, Russell mène toujours devant Norris, Antonelli, Hamilton, Piastri, Leclerc, Verstappen et Lindblad. Verstappen échappe à une pénalité pour les drapeaux jaunes non respectés. A la fin du tour, Piastri attaque Hamilton et le dépasse, et Leclerc en profite aussi pour dépasser son équipier !

Dernier tour : Antonelli sort de la piste au premier virage, sans gravité ! Russell a plus d’une seconde d’avance. Piastri et Leclerc conservent leur avantage sur Hamilton.

Arrivée : Russell s’impose devant Norris et Antonelli, puis Piastri et les Ferrari de Leclerc et Hamilton. Verstappen et Lindblad inscrivent les derniers points en jeu, puisque seul le top 8 en marque.

Antonelli s’est agacé à la radio sur le fait qu’il n’y a "pas besoin de piloter comme ça", mais Wolff met un terme à sa plainte : "Kimi, c’est la quatrième fois qu’on en parle, on le dit tout le temps, on en discutera après en interne."

Pérez est pénalisé pour avoir quitté la piste et gagné un avantage face à Lawson, il écope de 10 places et recule au 14e rang. Hamilton est sous enquête pour la même cause que Hülkenberg et Pérez.