Mekies rencontre Brown après le ping-pong sur Lambiase dans les médias

Laurent Mekies a confirmé avoir échangé directement avec Zak Brown afin de dissiper les tensions apparues dans les médias autour du futur rôle de Gianpiero Lambiase, au cœur d’un léger imbroglio entre Red Bull et McLaren.

Le directeur de l’écurie Red Bull avait en effet affirmé durant le week-end du Grand Prix de Miami que l’ingénieur de course de Max Verstappen rejoindrait McLaren avec un rôle similaire au sien à Milton Keynes. Une déclaration en contradiction avec la communication officielle de l’écurie britannique, qui a présenté Lambiase comme futur directeur des opérations en piste.

Face à ces propos, Zak Brown avait répondu avec ironie, suggérant que Mekies devait disposer d’informations qu’il n’avait pas lui-même et que Lambiase se retrouverait dans une situation inconfortable en attendant son transfert, tout en réaffirmant qu’Andrea Stella resterait à la tête de McLaren.

Désireux d’éviter toute escalade verbale, Mekies a tenu à clarifier la situation et à calmer le jeu, révélant avoir échangé directement avec son homologue américain.

"Je parle très souvent avec Zak et avec mes autres collègues," a-t-il expliqué.

"Mais évidemment, aucun de nous ne voulait entrer dans un ping-pong médiatique à ce sujet, et nous en avons discuté tranquillement, comme nous le faisons toujours, puis nous sommes passés à autre chose."

Au-delà de cet épisode, la question du départ de Gianpiero Lambiase reste centrale pour Red Bull. Surnommé "GP", l’ingénieur est un élément clé du succès de Max Verstappen et son départ, même s’il pourrait n’intervenir qu’à l’horizon 2028 selon les négociations en cours, représente un défi important pour l’équipe.

Mekies préfère toutefois relativiser et mettre en avant les ressources internes de son organisation.

"Concernant le remplacement de GP, nous avons encore quelques années pour y réfléchir," a-t-il lancé avec le sourire.

"Mais plus sérieusement nous sommes assez fiers. Même si je l’ai déjà dit, nous ne voulons pas être sur la défensive concernant le fait d’avoir perdu certains talents ; c’est un fait, et cela dure depuis trois ou quatre ans."

Face à ces départs, Red Bull a fait de la gestion des talents une priorité stratégique.

"C’est pourquoi la priorité absolue de l’équipe est de créer un environnement qui nous permette de retenir, développer et attirer les meilleurs talents dans le paddock."

Le dirigeant français estime d’ailleurs que l’écurie dispose déjà des meilleures compétences dans chaque domaine.

"Nous pensons avoir les meilleurs talents, département par département, en commençant par Ben Hodgkinson sur la partie moteur avec son équipe, et Pierre Waché sur le châssis avec la sienne. Et sous leur responsabilité, nous estimons avoir les meilleurs profils dans chaque département."

Ces dernières années, Red Bull a vu partir plusieurs figures majeures, comme Adrian Newey ou Jonathan Wheatley, ainsi que Will Courtenay et Rob Marshall, partis rejoindre McLaren. Une situation qui a poussé l’équipe à adapter sa stratégie pour consolider son projet.

"Lorsque c’est possible, nous essayons toujours de promouvoir en interne," a expliqué Mekies. "Nous avons formé de nombreux talents ces dernières années, et nous en sommes fiers. Nous voulons continuer dans cette voie."

Mais Red Bull n’exclut pas pour autant de recruter à l’extérieur lorsque cela s’avère nécessaire.

"Lorsque nous devons aller chercher des compétences ou de l’expérience spécifiques chez nos chers concurrents dans le paddock, nous le faisons, comme nous l’avons déjà fait."

Enfin, Mekies a évoqué les récents ajustements organisationnels opérés par l’écurie, illustrant cette approche hybride.

"Vous avez vu il y a quelques semaines que nous avons mis en place une structure avec un très bon équilibre, combinant promotions internes, avec Ben Waterhouse dont les responsabilités ont été élargies, et l’arrivée prochaine d’Andrea Landi en provenance de Ferrari et de Racing Bulls. C’est ainsi que nous voyons les choses."

"Nous voulons donner les meilleures chances à nos talents. Et si nous devons aller chercher ailleurs pour compléter, nous le ferons avec plaisir."