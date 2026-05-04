McLaren admet avoir laissé filer une victoire qui lui tendait les bras

McLaren est passée tout près de la victoire au Grand Prix de Miami, mais une décision stratégique cruciale a finalement coûté la première place à Lando Norris. Le directeur de l’écurie, Andrea Stella, a reconnu après l’arrivée que le timing de l’arrêt au stand avait été déterminant dans l’issue de la course.

Profitant de la voiture de sécurité en début d’épreuve, Norris avait pourtant pris les commandes. Mais l’avantage s’est envolé lorsque Mercedes a rappelé Andrea Kimi Antonelli plus tôt, permettant à l’Italien de réussir un undercut décisif.

À chaud, Norris n’a pas cherché d’excuses pour expliquer la perte de la victoire : "Nous nous sommes simplement fait undercuter," a-t-il résumé à la radio. "Il n’y a pas d’excuses. Nous nous sommes fait undercuter, nous aurions dû rentrer aux stands en premier."

Un constat partagé par Andrea Stella, qui admet que la décision de rester en piste a exposé son pilote.

"Probablement qu’en s’arrêtant plus tôt, il aurait pu sécuriser la tête de course," a reconnu l’Italien.

"Nous allons analyser cela. Il y a toujours des opportunités quand on est en course et que tout est aussi serré."

Au-delà de cet aspect stratégique, Stella pointe également un déficit de performance global face à Mercedes, qui a rendu la situation plus délicate à gérer.

"Je pense que la principale conclusion, en plus de l’analyse opérationnelle que nous faisons toujours, c’est que nous avons besoin de quelques dixièmes supplémentaires sur la voiture et alors les choses deviendront un peu plus faciles. C’est notre objectif principal."

Le patron de McLaren insiste néanmoins sur le fait que son équipe avait toutes les cartes en main pour s’imposer en Floride.

"Nous avions une opportunité de gagner, à 100 %. Nous étions poursuivis par une voiture un peu plus rapide que la nôtre, nous surveillions aussi la météo en même temps, et quand Kimi s’est arrêté, son tour de sortie a été tout simplement incroyable. Nous n’avons pas pu rivaliser avec notre tour de rentrée, nous avons probablement perdu un peu de temps dans l’exécution."

Malgré ce scénario frustrant, Stella retient avant tout les progrès réalisés par McLaren et se projette avec optimisme vers la suite de la saison.

"Nous aurions pu faire mieux, mais nous sommes très satisfaits. Nous retenons tous les points positifs de ce week-end. Nous sommes là, et de nouvelles évolutions arrivent pour les prochaines courses, donc c’est une période excitante pour nous."

Interrogé sur le fait de savoir s’il aurait signé pour ce doublé podium (deuxième et troisième places) avant le week-end, Stella n’a pas hésité : "À 100 %. Nous ne devons pas oublier d’où nous venons. Nous sortons d’un début de saison relativement difficile. Nous avons réagi."

"Nous avons toujours dit en interne que, peu importe notre situation au départ, nous savons de quoi nous sommes capables. Je pense que nous l’avons démontré. Un immense merci à l’équipe pour le travail acharné qui nous a permis d’apporter toutes ces évolutions dans différents domaines de la voiture et de nous rendre compétitifs. Et il y a l’exécution, c’est toujours une question de détails."

Enfin, Stella reste lucide sur la hiérarchie actuelle, estimant que Mercedes conserve encore un léger avantage.

"Je pense que Mercedes a encore un petit avantage sur nous, mais c’est positif d’être à ce niveau, et le championnat est très long."

"On aurait pu faire un peu mieux mais nous sommes heureux. On se contente du positif, et il y a d’autres choses qui arrivent, donc l’avenir est prometteur."