Horner : Je ne sais pas où Max était censé aller au premier virage

Bien entendu, les directeurs de Red Bull avaient des avis bien différents de ceux de McLaren F1 à propos de la pénalité infligée à Max Verstappen au départ du GP d’Arabie saoudite.

Pour Christian Horner, directeur de l’équipe, cette pénalité de 5 secondes n’était pas méritée et Verstappen aurait dû rester devant Oscar Piastri.

"Nous avons eu ce genre de discussions avec le directeur de course, évidemment avant la course, lors des briefings et autres. Nous avons l’intention en F1 de les laisser courir."

"Je ne sais pas où Max était censé aller au premier virage. Nous avons perdu la course de 2,6 secondes, donc c’est difficile avec 5 secondes de pénalité."

"Je pense que le point le plus positif pour nous aujourd’hui, c’est que le rythme était là. C’était une course très positive. Félicitations à Oscar, mais déçu de ne pas avoir remporté la victoire."

Helmut Marko, conseiller de l’équipe, fait écho au Britannique.

"Je pense que la course était perdue dès le départ. Où Max était-il censé aller ? En Formule 2, la même chose est arrivée à deux ou trois pilotes. Des avertissements ont été donnés. Ces cinq secondes étaient donc assez strictes."

"Au départ, Piastri était devant, mais dans le tout dernier freinage, Max était de nouveau devant. Mais c’est comme ça ."

"Le point positif, c’est que la vitesse était là, mais on voyait bien : dépasser est incroyablement difficile. Et après cette pénalité, nous avons juste essayé de nous assurer la deuxième place et de la ramener saine et sauve."

Verstappen aurait-il pu gagner la course s’il n’avait pas été pénalisé ? Marko a répondu clairement à la question : "Oui !"

Et pas d’appel en vue, comme l’a dit Verstappen.

"En théorie, il est possible de déposer une réclamation, mais il faut alors fournir de nouvelles preuves. Des faits nouveaux, en d’autres termes. Et les caméras permettent de tout voir. Par conséquent, nous ne voyons aucune raison de déposer une réclamation."