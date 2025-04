Norris : Je suis globalement satisfait, mais je me complique la vie

Lando Norris a terminé quatrième après être parti dixième au Grand Prix d’Arabie saoudite.

Une belle prestation sur le papier mais le Britannique reste déçu par son erreur en qualifications qui lui a gâché ses opportunités de gagner la course.

Il a aussi perdu la tête du championnat face à Oscar Piastri.

"Je pense que c’est le meilleur que nous pouvions faire aujourd’hui. C’est dommage que nous ne soyons pas montés sur le podium. Nous étions proches et c’est toujours difficile de juger ces choses-là. Charles [Leclerc] a fait une bonne course et un bon premier relais."

"Je suis globalement satisfait, mais je me complique la vie, surtout dans une course comme celle-là. Ça aurait été beaucoup plus facile et plus détendu de piloter devant. Je dois m’aider un peu et avoir de meilleurs samedis."

À propos du rythme des Ferrari et des Red Bull, il ajoute : "Je ne comprends pas pourquoi les gens sont si surpris, elles sont aussi rapides en qualifications, elles sont aussi rapides que nous en course."

"Je pense que Max [Verstappen] était le plus rapide aujourd’hui s’il n’avait pas eu cette pénalité de cinq secondes, donc nous avons du travail."