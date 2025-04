Verstappen répond aux dernières rumeurs le voyant quitter Red Bull

Max Verstappen pense-t-il vraiment à quitter Red Bull Racing ?

Les spéculations se sont encore multipliées ces derniers jours et les propos du Dr Marko après le dernier Grand Prix, sur son inquiétude à voir le Néerlandais partir en activant sa clause de sortie, ont évidemment mis de l’huile sur le feu.

Verstappen a évidemment évité de répondre directement à la question.

"Je ne sais pas ce qu’il en est des rumeurs, je ne les lis pas – je continue simplement à travailler pour améliorer la voiture."

"Naturellement, Bahreïn n’a pas été un week-end formidable pour nous et je pense que nous étions tous assez déçus. Mais nous continuons d’essayer d’améliorer la voiture et de trouver de nouvelles idées à tester. La concurrence est rude, mais c’est comme ça que je passe mes semaines, à essayer d’améliorer la situation."

"Honnêtement, beaucoup de gens parlent, sauf moi. Je veux juste me concentrer sur ma voiture, travailler avec les gens de l’équipe ; c’est la seule chose à laquelle je pense en Formule 1. Je suis très détendu."

"Je suis content chez Red Bull, mais je ne suis pas très satisfait, bien sûr, de notre voiture. Mais c’est valable pour tout le monde : nous voulons tous progresser, ce n’est un secret pour personne. C’est ce que nous essayons d’améliorer."

"Nous avons eu de très bonnes discussions ces dernières semaines au sujet de la voiture. Nous sommes tous très en phase, nous essayons simplement d’améliorer la situation. Cela ne change rien."

Mais peut-il répondre à ces rumeurs ? Démentir ? Pas vraiment...

"Je ne pense pas aux rumeurs, je vais juste analyser chaque course. J’espère que ce sera mieux qu’à Bahreïn. Un peu plus comme Suzuka, comme je l’ai dit. De toute façon, ce n’est pas de mon ressort. Si nous ne sommes pas les plus rapides, il sera très difficile de se battre pour le championnat. J’espère que nous pouvons encore améliorer les choses, mais on verra bien."