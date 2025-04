Sainz révèle que ses problèmes viennent de ’l’ADN de Williams F1’

Carlos Sainz a révélé que ses problèmes d’adaptation viennent de la manière dont les monoplaces de Williams F1 sont conçues. Sans s’étendre sur le problème, le pilote espagnol révèle que la FW47 souffre de quelques points techniques qui touchent son adaptation et ses performances.

"Je ne sais pas dans quelle mesure je peux entrer dans les détails de nos problèmes d’équilibre et de technicité, cela apparaît un peu plus dans les virages à moyenne et basse vitesse à chaque tour, cela fait partie d’une caractéristique de la voiture" explique Sainz.

"J’essaie d’améliorer ma conduite, mes réglages et ma compréhension, mais en tant qu’équipe, je pense qu’il est fondamental que nous améliorions cela parce que c’est peut-être ce qui a freiné Williams ces dernières années et nous devons le comprendre, pour essayer de faire progresser cette voiture et essayer de l’appliquer au prochain ensemble de règlements."

"Il y a beaucoup de travail à la base, entre tous nos ingénieurs, pour essayer de comprendre tout cela. La voiture s’est considérablement améliorée par rapport à l’année dernière et elle est beaucoup plus compétitive, je pense que c’est une plate-forme beaucoup plus robuste, mais il y a des choses qui font peut-être partie de l’ADN de Williams."

Sainz ne sait pas si corriger ces problèmes se fera facilement, mais il est heureux de se pencher sur le problème : "Mon expérience me dit qu’il faut des années de développement, d’expérience et d’essais et d’erreurs pour savoir exactement ce qui pourrait potentiellement la freiner."

"Mais c’est quelque chose que je trouve toujours divertissant. C’est quelque chose qui me motive parce que j’ai l’impression que si je peux aider l’équipe à comprendre cela, et à le repérer dans les données, dans la soufflerie, dans nos outils - il y a un grand pas en avant à chaque fois que nous l’améliorons progressivement."

Le nouvel arrivant se rassure en observant que son équipier vit la même chose : "Alex le ressent aussi, c’est très évident pour nous deux, je pense que c’est juste qu’Alex est habitué parce que cela fait partie de l’ADN depuis longtemps, alors que pour moi, c’est disons un nouveau problème. Avec mon arrivée, c’est devenu un peu plus évident et je pense que nous devons y travailler."

Albon a aussi dû altérer son pilotage

Alex Albon confirme que les difficultés de Sainz ne sont pas de sa faute, mais encourage son équipier à s’adapter aux caractéristiques de la FW47 : "Ces habitudes qu’il a prises ne sont pas nécessairement de mauvaises habitudes de Ferrari."

"Ce sont de bonnes habitudes à avoir et il s’agit d’essayer de voir si nous pouvons les utiliser dans notre voiture. Pour l’instant, il y a des virages que nous ne pouvons pas prendre et il doit peut-être adopter un style de conduite différent de celui auquel il est habitué."

"Mais inévitablement, ils vont rendre la voiture plus rapide, donc en tant qu’équipe, nous sommes très bons pour tout prendre en compte et comprendre ce qu’il dit. Il est peut-être difficile de trouver une solution pour cette année, mais pour l’année prochaine, nous avons des priorités dans certains domaines afin d’avoir une meilleure voiture."

Albon détaille les virages concernés par ces problèmes et comprend ce que ressent son équipier : "C’est très spécifique aux virages et au vent, et cela peut dépendre - il y a des virages à faible vitesse dans lesquels nous sommes très compétitifs."

"La Chine m’attire particulièrement - nous étions l’une des équipes les plus rapides dans les virages à basse vitesse. C’est donc un peu à la merci du style de virage et de la piste. Oui, c’est toujours présent dans la voiture, mais moins. Je pense que nous avons fait de bons progrès et que nous avons amélioré d’autres secteurs de la voiture."

"Dans différents virages, la voiture est maintenant beaucoup mieux intégrée et nous n’avons pas besoin de sacrifier trop d’autres parties de la piste pour bénéficier dans les virages à basse vitesse. Mais avec l’arrivée de Carlos, il est clair qu’il a un style de conduite qu’il veut appliquer à la voiture et, pour être tout à fait honnête, ce n’est pas nouveau par rapport à ce que je ressens."