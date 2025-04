Lawson dément que sa confiance ait ’changé’ depuis sa rétrogradation

Liam Lawson espère réussir un meilleur week-end qu’à Bahreïn pour le Grand Prix d’Arabie saoudite. Le pilote Racing Bulls assure que la VCARB 02 n’était pas en grande difficulté sur le circuit de Sakhir, et il est impatient de la mettre à l’épreuve sur un autre tracé.

"Chaque week-end dans la voiture me rend plus à l’aise, et nous étions plus compétitifs à Bahreïn mais nous n’avons pas pu le montrer. C’est un plaisir de venir ici et c’est un circuit très différent, une surface différente, un tracé plus rapide, ce sera très différent" note Lawson.

"Je pense que le peloton est si serré qu’il est très dur de prédire ce qu’il en sera. Une différence d’un dixième donne plusieurs positions d’écart et il est donc très difficile de prédire ce qu’il en sera ce week-end."

Malgré un passage très compliqué chez Red Bull et des résultats en demi-teinte pour ses deux courses déjà disputées chez Racing Bulls, le Néo-Zélandais assure qu’il n’a pas perdu confiance et qu’il n’est pas dans une spirale infernale, comme d’autres recalés de Red Bull avant lui.

"Honnêtement, sur le plan de la confiance, rien n’a vraiment changé depuis le début de l’année. Je n’ai pas passé assez de temps pour réfléchir à ces deux courses et me dire ’mon dieu, j’ai vraiment eu du mal dans cette voiture, j’ai perdu mes capacités’. Ce n’était pas vraiment le cas. J’ai fait deux courses qui ont été deux week-ends très perturbés par de nombreux facteurs."

"Mais je pense qu’au niveau de la confiance, cela n’a pas vraiment changé. Il s’agissait simplement de s’habituer à une nouvelle voiture et à l’équipe, et d’essayer de faire tout cela aussi vite que possible. Je pense que c’est vraiment là que l’on se concentre. Sur le plan de la confiance, je me sens, honnêtement, comme je l’ai toujours été."

Lawson explique ce qui lui a manqué pour se mettre dans le rythme en ce début de saison : "Pour être honnête, j’ai l’impression que c’est une année un peu délicate avec les pneus, avec les réglages. Je pense que pour la chauffe, nous avons eu des conditions très différentes."

"Nous sommes passés du Japon, où il faisait très froid, à Bahreïn, où il faisait très chaud, et lorsque vous essayez de construire le pneu de la manière la plus parfaite, c’est une chose tout à fait unique à travailler, et vous ne pouvez pas vraiment simuler cela dans un simulateur."

"Vous êtes confronté à beaucoup plus de conditions réelles que vous ne pouvez pas simuler, et je pense que cette année, les choses que nous ne simulons peut-être pas ont été un plus grand défi que les années précédentes."

"Nous pouvons simuler les réglages de la voiture et je pense que nous sommes assez bien placés pour le faire, mais ce sont les autres éléments sur lesquels nous ne pouvons pas vraiment travailler qui peuvent s’avérer très difficiles."