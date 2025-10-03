Verstappen ravi d’être 3e en Libres avec une RB21 ’pas mauvaise’ à Singapour

Max Verstappen a terminé la première journée d’essais libres du Grand Prix de Singapour dans un état d’esprit positif, avec le 3e chrono derrière Oscar Piastri et le surprenant Isack Hadjar.

Le pilote Red Bull, vainqueur des deux derniers Grands Prix, a déclaré avoir connu le même début de week-end fluide que lors de ces deux manches.

"Les EL1 ont plutôt bien commencé, nous commencions à prendre le rythme, et la voiture n’était pas mauvaise. Un peu comme les deux derniers week-ends où nous n’avons rencontré aucun problème majeur."

"En EL2, nous avons essayé quelques éléments, certains étaient bons, il nous faut donc les optimiser encore un peu. Globalement, je suis plutôt satisfait, mais il nous faudra certainement un peu plus de rythme pour nous battre aux avant-postes demain."

Alors que la plupart des équipes ont moins apporté d’améliorations à leurs monoplaces au fil de la saison, Red Bull a introduit de nouvelles pièces pour le huitième week-end consécutif à Singapour. Verstappen a testé un nouvel aileron avant plus braqué lors des essais libres, et Red Bull a également révisé son capot moteur.

Il a expliqué que l’équipe devait travailler sur de petits détails pour affiner les performances de la voiture.

"Adhérence avant, adhérence arrière, maintien des pneus en vie tout au long du tour. Ici, les pneus surchauffent beaucoup. Il faut donc améliorer légèrement tous ces aspects, et j’espère que cela se fera un peu plus rapidement, ce qui permettra d’attaquer encore plus fort."

Verstappen, qui n’a jamais gagné à Singapour, a déclaré qu’il était "vraiment très optimiste" quant au fait que Red Bull ait réalisé des débuts aussi prometteurs sur un circuit qui ne convenait pas à sa monoplace auparavant.

"Il reste encore quelques points à améliorer, mais il ne s’agit pas de remanier complètement les réglages. C’est donc une bonne chose. On verra demain. Sera-t-il suffisant pour se battre aux avant-postes ? Je ne sais pas. J’ai toujours du mal à me prononcer en EL2, avec des pilotes utilisant différents modes moteur pour la vitesse de pointe. On verra bien en qualifications."

En ce vendredi, l’écart piquait encore beaucoup pour Yuki Tsunoda, 11e temps des EL2 à presque 9 dixièmes de son équipier.

Le Japonais ne voulait toutefois pas s’affoler après la fin de la séance libre 2 de Singapour.

"C’est loin oui. Ce fut une bonne journée de travail, malheureusement trop perturbée pour pouvoir signer un chrono de manière sereine. C’est comme ça, il faut reste calme."

"J’ai repris une bonne base de réglages mais il m’en manque encore un peu par rapport à Max. Cela allait mieux vers la fin de la séance avec le train avant qui m’a un peu gêné aujourd’hui."

"Je manque cruellement de données sur les longs relais alors nous allons peut-être réfléchir à la manière de réorganiser notre programme des EL3 afin de collecter davantage de données avant dimanche, car à ce stade, il est très difficile de savoir si nous allons nous contenter d’une course avec un ou deux arrêts et quels composés seront les plus viables."

"Je vais construire mon week-end comme je l’ai fait récemment et je suis certain que si les qualifications se déroulent normalement je serai plus proche de lui demain."