Leclerc explique son ’accrochage stupide’ avec Norris, Hamilton reste serein

Charles Leclerc a expliqué son accrochage avec Lando Norris dans la voie des stands lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour.

Lors d’une séance d’essais chaotique, perturbée par deux drapeaux rouges, Leclerc et Norris se sont touchés lors d’une collision étrange et ridicule dans la voie des stands.

Dans un effort pour revenir en piste après les drapeaux rouges provoqués par les accidents de George Russell et Liam Lawson, Leclerc a percuté Norris après que Ferrari l’a envoyé directement sur la trajectoire du pilote McLaren qui était déjà sur la voie rapide.

Norris a été poussé contre le muret des stands et a brisé son aileron avant, obligeant son équipe McLaren à le ramener au stand pour réparation. L’incident fait actuellement l’objet d’une enquête.

"Bonnes EL1, EL2 très difficiles," a résumé Leclerc après avoir signé le neuvième temps devant son coéquipier Lewis Hamilton à l’issue des essais libres de vendredi à Singapour.

"La deuxième séance d’essais libres a été très compliquée avec le trafic, les drapeaux rouges et l’incident des stands. Il s’est passé beaucoup de choses qui n’ont pas été très positives."

"Mais nous allons repartir de zéro et revenir plus forts demain. Je pense que la voiture a le rythme, donc c’est la bonne conclusion de ce jour."

À propos de son accrochage avec Norris, Leclerc a ajouté : "J’ai analysé la situation. La caméra était braquée sur moi, et je n’ai pas pu voir pour vérifier avec mon mécanicien s’il a tourné la tête pour bien vérifier la sortie des stands, mais en discutant avec lui, il y avait une certaine confusion avec les deux McLaren qui sont sorties."

"On aurait dit qu’elles partaient en même temps, il pensait qu’elles partiraient plus lentement, donc je n’ai pas eu de message pour m’arrêter."

"Dans ce genre de situation, on compte sur l’équipe, mais ce genre de choses arrive. C’était aussi un moment délicat, car avec tous les drapeaux rouges, tout le monde était pressé de sortir pour faire quelques tours."

"C’est une combinaison de facteurs. Ce n’est pas souhaité, c’est un accrochage stupide, mais ces choses arrivent."

Pour Lewis Hamilton, 10e temps du jour, pas d’inquiétude à ce stade.

"C’était une bonne journée, j’ai pris du plaisir à piloter. C’est la première fois que je pilote une Ferrari ici et j’ai toujours voulu voir quelles étaient les différences quand je regardais les caméras embarquées, et c’est la première fois que je peux le ressentir."

"Les McLaren sont très rapides et faire un tour propre n’est pas simple. Mais il y a beaucoup de positif à tirer de cette journée et je suis heureux des progrès effectués au cours des deux séances."

"On a fait de bons progrès et je ne changerai surement pas grand chose pour demain, on va juste peaufiner les détails pour tirer davantage de performance."