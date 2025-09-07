Un beau geste de sportivité de Piastri envers Norris salué par McLaren F1
Oscar a aidé Lando à se sortir de la Q2 hier à Monza
Andrea Stella, le directeur de McLaren, a admis que l’esprit sportif entre Oscar Piastri et Lando Norris pourrait prendre fin avant la fin de la saison de Formule 1.
L’équipe de Woking a adopté une position ferme et absolue en faveur de l’équité entre les deux hommes dans leur lutte pour le titre pilotes.
Depuis le Grand Prix d’Italie de l’an dernier, date à laquelle le terme « règles papaya » a été inventé, il est reconnu que son principe est de permettre aux deux hommes de courir, sans nuire à l’équipe. Et même si Piastri et Norris se disputent le titre F1, McLaren a tenu à mettre en avant et à préserver cette philosophie.
Cela a même été démontré lors des qualifications de samedi pour la course de Monza, lorsque Piastri a été sollicité pour donner l’aspiration à Norris en Q2 afin d’aider le Britannique à se qualifier pour la Q3.
Dans le feu de la lutte pour le titre, de nombreux pilotes auraient pu laisser leur équipier se faire éliminer plutôt que de l’aider, mais Piastri a obtempéré. Les deux hommes sont côte à côte sur la grille de départ de dimanche, Norris deuxième et Piastri troisième.
Interrogé sur sa réaction face à l’acceptation par Piastri de la demande de l’ingénieur de course Tom Stallard, Stella a révélé qu’il était certain que l’Australien y donnerait suite.
"Eh bien, c’est une question intéressante. Pour une raison inconnue, dès que Tom a demandé à Oscar, j’ai su qu’il le ferait."
"Je pense que c’est la qualité des individus qui se cachent derrière les pilotes chez McLaren. C’est le fondement de notre façon de faire de la course."
"Si c’est la dernière course à Abu Dhabi, verrons-nous la même chose ? Je ne peux pas le dire, mais pour l’instant, je suis simplement très fier que cela se produise, que Lando et Oscar courent comme ils le font."
"Cela dit, le soutien d’Oscar à Lando n’a pas été un facteur décisif pour qu’il accède à la Q3, mais c’est en soi un beau geste d’équité et de sportivité que nous apprécions."
Stella admettant qu’il aurait pu essuyer un refus de la part de Piastri, l’Italien a été interrogé sur son ressenti si une telle éventualité se produisait.
"C’est le droit du pilote de dire qu’il ne le fera pas cette fois-ci. Je considère que ce n’est peut-être pas la décision la plus élégante, mais parfois, la course n’exige pas forcément d’élégance tant qu’on respecte les principes et les règles de l’équipe."
