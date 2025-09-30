Le procès de McLaren contre Alex Palou a enfin débuté

Alex Palou, le quadruple champion IndyCar, a comparu lundi devant le tribunal dans le cadre d’un procès civil impliquant McLaren.

Palou a rejoint le championnat IndyCar en 2020 avec Dale Coyne Racing et a remporté son premier titre dans la série l’année suivante après être passé chez Chip Ganassi Racing.

Au milieu de la saison 2022, Palou a démenti un communiqué de presse affirmant qu’il courrait pour Chip Ganassi Racing en 2023, déclarant qu’il avait conclu un accord pour rejoindre McLaren, qui a rapidement confirmé son accord avec l’Espagnol. A la clé, un volant en F1 aurait pu être au bout.

L’affaire a été résolue plus tard dans l’année par un accord à l’amiable, et Palou est resté chez Chip Ganassi Racing, un baquet qui lui a depuis permis de remporter quatre titres IndyCar au total, dont son dernier en 2025.

Cependant, un procès civil est actuellement en cours à Londres pour finaliser les aspects financiers de l’accord rompu entre Palou et McLaren, cette dernière réclamant apparemment environ 20 millions de dollars au pilote de 28 ans.

Palou a souligné son désir de mettre cette situation derrière lui.

"Il est temps, n’est-ce pas ? C’est bien que cela se termine cette année."

"Et je ne sais évidemment pas comment tout cela va se dérouler ni comment cela va se passer."

"C’est ma première fois devant un tribunal, donc on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre. Mais je suis heureux que ce soit le premier Noël depuis longtemps sans ce drame."

Palou n’a jamais couru pour McLaren, mais il a fait ses débuts en Libres 1 en F1 avec l’écurie de Woking lors du Grand Prix des États-Unis 2022, et a également participé à plusieurs essais privés au volant d’anciennes F1 (âgées de deux ans au minimum).