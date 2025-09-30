McLaren F1 vise la victoire pour valider le titre à Singapour

McLaren F1 va chercher ce week-end lors du Grand Prix de Singapour à reprendre la main sur Red Bull.

Max Verstappen a en effet réussi à imposer sa Red Bull Racing RB21 dans le Temple de la Vitesse de Monza tout comme sur le tracé urbain de Bakou.

Sur le circuit de Marina Bay, la MCL39 devrait toutefois reprendre l’avantage en termes de qualité technique. Sur le papier en tout cas...

Le premier enjeu pour McLaren F1 est de sceller pour de bon le titre constructeurs lors de cette course. Sauf course catastrophique, les scénarios sont plutôt très optimistes pour un sacre ce week-end (à retrouver ici).

Pour Lando Norris, il s’agira surtout de continuer à grignoter l’avantage au championnat de son équipier. L’écart est passé de 31 points à 25 suite au week-end totalement raté à Bakou par l’Australien. Si le Britannique aurait pu espérer mieux, il arrive toutefois sur un circuit qu’il adore vraiment. Et il y avait excellé l’an dernier !

"Je suis impatient de courir à nouveau sous les projecteurs à Singapour. C’était agréable de revenir à l’usine à Woking après Bakou, de me remettre dans le bain avec l’équipe et de passer du temps dans le simulateur," confie Norris.

"J’ai de bons souvenirs de Singapour, avec un podium et une victoire l’année dernière, donc je suis prêt à remettre ça."

De son côté, Oscar Piastri a bien évidemment à cœur de faire oublier sa prestation en Azerbaïdjan. Trop d’erreurs, trop de crashs : il faudra éviter cela ce week-end s’il ne veut pas continuer à voir remonter sur lui Norris mais aussi Max Verstappen au championnat. Et il compte sur un coup de pouce particulier.

"Je suis très impatient de remonter dans le cockpit. Sur le papier et compte tenu des températures à Singapour, notre voiture s’est révélée performante par le passé et, dans cette optique, je m’attends à un week-end très positif."

"Singapour est la course la plus proche de l’Australie en termes de distance, nous y avons donc toujours vu une importante délégation australienne venir encourager ses pilotes lors de l’une des meilleures courses nocturnes de la saison. C’est formidable d’avoir ce soutien supplémentaire."

Andrea Stella, directeur de l’équipe, a mis de côté la déception de Bakou pour se concentrer sur Singapour. Et ne parle pas directement du titre à venir...

"Après une semaine loin des circuits, nous nous rendons maintenant à Singapour. Le circuit de Marina Bay présente des défis uniques, notamment en termes de performances humaines, en raison de l’humidité élevée et du décalage horaire pour l’équipe et les pilotes."

"Nous retournons sur le lieu où Lando a remporté une victoire impressionnante l’année dernière. Il s’agit également d’un circuit urbain avec un appui aérodynamique plus important que celui de Bakou, et une dégradation des pneus plus élevée en 2024, ce qui devrait mieux convenir aux caractéristiques de la MCL39."

"Toute l’équipe, tant sur le circuit qu’à Woking, est motivée pour continuer à accumuler des points importants dans les deux championnats."