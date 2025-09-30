Norris s’est ’amélioré’ mais il ’continue à faire des erreurs’
Le pilote McLaren F1 juge son évolution ces derniers mois
Lando Norris n’est pas encore satisfait de son pilotage cette année, après avoir de nouveau commis des erreurs lors des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le pilote McLaren F1 avait fait des sorties plus importantes jusqu’au Canada, mais il estime qu’il continue à en faire.
S’il est plus à l’aise avec sa MCL39 depuis quelques courses grâce à l’arrivée d’une toute nouvelle suspension, son pilotage n’en reste pas moins perfectible selon ses propres dires.
"Je continue à faire ces erreurs, ce n’est pas que j’ai arrêté, je continue à faire des erreurs" a déclaré Norris. "Je pense que certaines des erreurs que je commets ne sont peut-être pas aussi graves, comme l’accident en Arabie saoudite et en Chine, qui m’ont coûté beaucoup de points."
"Ce n’est donc pas que je ne fais pas d’erreurs, j’essaie de m’améliorer dans tout ce que je peux, tant sur la piste qu’en dehors" poursuit-il, détaillant qu’il parvient mieux à rester sous la limite pour éviter de la dépasser.
"Je pense que comprendre les niveaux de risque et accepter que parfois perdre un demi-dixième au lieu d’essayer de gagner un demi-dixième peut faire la différence entre commettre une erreur de trois dixièmes et avoir un problème comme en Chine ou en Arabie saoudite."
S’il est toujours sévère avec lui-même, le Britannique confirme avoir une meilleure vision d’ensemble des choses et de ce qu’il peut faire ou doit éviter de tenter en piste.
"Je pense donc que mon équilibre en matière de risques s’est amélioré, tout comme ma conduite et ma capacité à comprendre la voiture, avec laquelle j’avais plus de mal à l’époque qu’aujourd’hui. Il s’agissait donc d’un ensemble de différents éléments, mais tout s’est amélioré grâce au travail en coulisses."
