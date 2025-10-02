Verstappen peut-il remporter son 5e titre ? Les pronostics des pilotes à Singapour !

Max Verstappen saisira toutes les opportunités de remporter le championnat pilotes cette année si sa Red Bull est suffisamment performante.

C’est le mot d’ordre dans le paddock de Singapour de la part des autres pilotes, qui adressent ainsi un avertissement aux pilotes McLaren F1.

Les victoires du pilote Red Bull à Monza et Bakou ont réduit son retard sur le leader du championnat, Oscar Piastri, de 104 points à 69 à sept manches de la fin.

Ocon, qui a lutté contre Verstappen pour le titre de Formule 3 en 2014, mise sur le retour du quadruple champion du monde de Formule 1.

"Nous connaissons tous Max et savons à quel point il est dangereux quand il y a quelque chose à prendre. Il y a donc de bonnes chances que s’il dispose d’une voiture compétitive jusqu’à la fin de l’année, il puisse revenir."

Le coéquipier de Piastri, Lando Norris, qui compte 44 points d’avance sur Verstappen, a simplement déclaré que les chances de son rival étaient "plus que 0%, évidemment".

George Russell, dans une pique clairement enjouée adressée à Norris, qui était assis à ses côtés lors de la conférence de presse de la FIA ce jeudi, a déclaré : "À 100 % il est dans la course !"

Alexander Albon, ancien équipier de Verstappen, a souligné : "S’il y a un seul accident entre Lando et Oscar, tout sera à refaire pour eux. Je mise sur 15% de chance. Je ne connais pas les cotes des bookmakers, mais je mise sur 15."

Cependant, Charles Leclerc, dauphin de Verstappen en 2022, s’est montré plus sceptique quant à ses chances de remporter à nouveau le titre cette année, lui donnant "20 % de chance."

"Parce que l’écart reste conséquent. Nous avons roulé sur des circuits à faible appui – Monza, Bakou – où je trouve que la Red Bull était très, très performante."

"Je m’attends à ce que la McLaren retrouve le rythme que nous avons observé pendant la majeure partie de la saison ici et sur d’autres circuits à venir. C’est donc très improbable."

"Mais on ne sait jamais. Évidemment, ils ont apporté une amélioration à Monza qui semble très efficace. Mais je ne pense pas que cela suffira à battre la McLaren sur les circuits à fort appui."

Isack Hadjar, pilote Racing Bulls, l’écurie sœur de Red Bull, et favori pour devenir le coéquipier de Verstappen en 2026, a conclu : "Je suis tout à fait d’accord avec Charles, mais je pense que 20 %, c’est encore beaucoup. Je dirais 10%. 10, c’est quand même un bon chiffre."