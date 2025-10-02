Hadjar aborde Singapour avec une certaine confiance dans sa Racing Bulls

Isack Hadjar va vivre son premier Grand Prix de Singapour en Formule 1 mais le caractère difficile de cette course, sur le plan physique, ne fait pas peur au pilote Racing Bulls.

Dans le paddock de Marina Bay aujourd’hui, Hadjar affichait une certaine décontraction, et il est même assez persuadé que sa VCARB 02 sera capable de jouer à nouveau de bonnes positions.

Comment s’est-il préparé pour la chaleur ? A-t-il fait quelque chose de différent des autres courses ?

"À part le sauna, il n’y a pas grand-chose à faire. Le Japon est assez humide, j’y ai donc déjà passé une semaine, donc ça va peut-être m’aider. Mais je dois juste persévérer, je suppose."

"Évidemment, tout le monde parle de la chaleur dans la voiture, donc la course s’annonce difficile. Mais honnêtement, jusqu’à présent cette année, je me suis toujours senti à l’aise dans la voiture. On verra bien. J’ai hâte de voir à quel point ce sera difficile," lance le Français avec le sourire.

La Racing Bulls a signé de très bonnes performances depuis le retour de la pause estivale. Un podium à Zandvoort, une remontée à Monza, une grosse performance de Liam Lawson à Bakou. Quel est donc l’espoir d’Hadjar pour Singapour ce week-end ?

"Encore une fois, ce sera un circuit où… Évidemment, la voiture fonctionne presque partout. C’est une voiture performante. Maintenant, ce sont les virages lents, comme à Bakou. Honnêtement, je préférerais un circuit un peu plus rapide. Je pense que cela correspond mieux aux caractéristiques de notre voiture. Mais la voiture fonctionnera à nouveau ce week-end, il n’y a aucun problème. Je ne peux pas vous dire si c’est une voiture pour le podium, mais c’est certainement une voiture qui peut viser la Q3."

Pourtant en parlant de virages lents, l’équipe était avec ses deux F1 dans les points à Monaco il y a quelques mois...

"La voiture a bien fonctionné là-bas, mais je sais que la Williams était aussi très rapide. Je sais qu’Alex Albon était très rapide à Monaco, je m’en souviens. Mais nous, en tant qu’équipe, avons fait du bon travail en optimisant le résultat. La voiture sera sans aucun doute au top."

Quelques jours après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, Helmut Marko a déclaré que deux pilotes de la famille Red Bull avaient un contrat garanti pour l’année prochaine : Max Verstappen et lui-même. Dans ce contexte, quelle pression cela lui enlève-t-il pour l’année prochaine, quelles que soient ses ambitions, d’avoir au moins un volant dans l’une ou l’autre équipe ?

"C’est une bonne position, mais en même temps, toute ma carrière, j’ai été habitué à devoir courir jusqu’à la toute dernière course – dans tous les championnats auxquels j’ai participé – pour essayer de prouver ma valeur et de grimper au classement. C’est nouveau, mais cela enlève un peu de pression. En fait, j’apprécie toujours la pression. J’ai l’impression que c’est là que je donne le meilleur de moi-même. On verra comment je gère les dernières courses, mais je vais toujours attaquer très fort et prendre des risques."