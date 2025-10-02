Leclerc : Personne n’a compris ce que McLaren a fait de si spécial cette saison

Charles Leclerc a admis que Ferrari cherchait encore à comprendre la progression de McLaren cette saison par rapport à la précédente.

Alors que la Scuderia luttait contre McLaren jusqu’au dernier Grand Prix de la saison 2024, McLaren devrait remporter facilement son 10e titre de champion constructeurs en F1 lors du Grand Prix de Singapour ce week-end, à six courses de la fin.

Avec une réglementation globalement stable durant l’hiver et McLaren finissant au championnat avec seulement 14 points d’avance sur Ferrari l’an dernier, on s’attendait à une lutte acharnée.

"Je pense que nous sommes tous déçus en tant qu’équipe, surtout quand on a toujours comme objectif, avec Ferrari, de revenir au sommet et non de se battre pour la deuxième, la troisième ou la quatrième place au classement des constructeurs," nous confie Leclerc à Singapour.

"Ce n’est pas ce que nous souhaitons et nous ne sommes pas satisfaits. Je ne suis pas satisfait. Nous devons faire mieux. C’est très clair pour chaque membre de l’équipe. Honnêtement, si je savais précisément où nous sommes en difficulté, ce serait facile."

"Ce n’est pas si simple, mais je peux dire que Mercedes, Red Bull et nous-mêmes avons fait le même chemin depuis l’an dernier. Une équipe a trouvé quelque chose de spécial, c’est McLaren."

"Maintenant, c’est à nous de voir ce qu’ils ont fait de si spécial pour creuser cet écart. Red Bull a probablement trouvé une partie de la solution, et nous l’avons constaté lors des dernières courses. Mercedes et nous-mêmes ne l’avons pas encore fait."

"Nous y travaillons. Nous savons quels sont nos points faibles ; comment les résoudre, c’est une autre histoire. Il y a beaucoup de travail à faire pour comprendre cela et trouver des solutions. McLaren a franchi une étape que personne d’autre n’a franchie."

Pour ce week-end, Leclerc s’attend à un niveau de performance de Ferrari "similaire à celui de Bakou", mais reconnaît que McLaren sera probablement encore plus forte que lors des dernières courses.

"Je ne pense pas qu’il faille s’attendre à des miracles. À Bakou, ce n’est pas que nous n’étions pas compétitifs, nous n’avons pas fait du bon travail en qualifications et j’ai été le premier à ne pas tout mettre en place et à ne pas boucler un tour en Q3, évidemment, mais je ne pense pas que nous nous attendions à être plus compétitifs ici. Je pense que ce devrait être similaire à Bakou."

"Je pense que McLaren aura un avantage encore plus grand sur un circuit comme celui-ci, donc nous serons peut-être un peu plus loin de McLaren. Mais par rapport à nos principaux concurrents, Mercedes, nous devrions être dans une meilleure position si le temps reste chaud, ce qui, je le pense, sera le cas."

"Notre voiture a beaucoup de mal quand il fait froid, et nous avons constaté que la Mercedes est très performante à froid. Lors des en Azerbaïdjan, elle était l’une des seules voitures à exploiter pleinement les pneus médiums en Q3, avec Williams d’ailleurs."

"Ces deux voitures sont très performantes par temps froid ; nous le sommes par temps chaud. J’espère que Singapour nous offrira cet avantage."

Au vu des sept courses restantes cette saison, pense-t-il qu’une victoire de Ferrari est encore possible en 2025 ?

"Je pense que c’est très improbable, simplement parce que malheureusement McLaren est aussi très performante par temps chaud. Par rapport à nos principaux concurrents, nous pourrions être plus forts. Donc, contre Mercedes, je pense que nous avons des chances d’être plus forts sur ces courses, et je pense que nous le serons."

"Cependant, par rapport à McLaren, je ne pense pas que nous aurons l’avantage. Mais il ne faut jamais dire jamais. J’ai hâte de voir où nous en sommes ce week-end. Peut-être qu’une autre chance pourrait être à Las Vegas, où les choses sont si étranges sur ce circuit : la gestion des pneus, etc., peut jouer un rôle important en course. Il y aura peut-être aussi une opportunité, mais très peu. C’est assez improbable."