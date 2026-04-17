Verstappen ne renouvellera pas son contrat en F1 à moins que ’quelque chose change’

Max Verstappen a réitéré ses inquiétudes concernant l’orientation de la F1, confirmant qu’il pourrait s’en aller si le sport n’évolue pas. Alors que les discussions se poursuivent avec la FIA et la direction de la F1 pour corriger les règlements problématiques de 2026, Verstappen affirme que des progrès sont réalisés, mais seulement jusqu’à un certain point.

Le quadruple champion du monde a confirmé qu’il faisait activement entendre sa voix en coulisses pour essayer de faire évoluer la réglementation. S’il ne cherche pas une révolution, il veut rendre ses lettres de noblesse à la Formule 1, et en particulier aux qualifications.

"Le fait que nous discutions est déjà un progrès" a-t-il déclaré à Viaplay. "Le problème est simplement que, même si l’on peut ajuster légèrement ces règlements, quelque chose ne va pas fondamentalement. Tout le monde ne l’admettra pas publiquement, mais c’est la vérité."

"J’essaie simplement d’ajuster les choses. Même si je m’arrête dans quelques années, je veux que cela reste un sport digne de ce nom. Certains profitent actuellement des règlements et essaient de les exploiter. Mais pour moi, ce qui compte, c’est que j’aime la vraie Formule 1. Même si j’arrête dans deux ou trois ans, je veux que les futurs pilotes puissent aussi en profiter."

Cependant, il a clairement indiqué qu’il n’était pas prêt à s’engager en F1 au-delà de ces deux ou trois prochaines années : "Il faudrait que quelque chose change pour que cela arrive" poursuit celui qui, s’il devait remplacer les V6 actuels, "choisirait le retour des moteurs V10 ou V8."

Sa position a été relayée par ses proches. Nelson Piquet Jr, dont la sœur Kelly est la compagne de Max, a déclaré à Soy Motor que la motivation de Verstappen est purement ancrée dans la passion, et non dans l’argent.

"Max est très authentique, il dit ce qu’il ressent. Il n’est pas là pour l’argent, il est là pour le sport, pour le défi, parce qu’il aime ça. S’il ne ressent plus cela, il fera peut-être autre chose. C’est le genre de personne qui sait ce qu’elle veut et fait ce qu’elle ressent."

Piquet a ajouté qu’une pause dans la discipline était tout à fait envisageable : "Si les choses ne changent pas, il y a une chance qu’il dise ’je veux faire autre chose’, et quand les choses lui plairont à nouveau, il reviendra."

Un autre ancien pilote, Mika Salo, convient que la perte de Verstappen serait un coup dur, mais pas fatal pour la Formule 1. Un avis logique et évident, puisque la Formule 1 a survécu à tous les départs cruciaux des dernières décennies, de ceux de Michael Schumacher à ceux d’Alain Prost et Ayrton Senna, pourtant dans des circonstances plus violentes.

"Ce serait une perte vraiment importante. J’aime son style de pilotage. Il conduit de manière agressive et il est incroyablement bon. Ce serait une perte pour la F1 et une victoire pour une autre catégorie" a noté Salo à Ilta Sanomat, avant de rappeler le rapport de force entre la F1 et les pilotes.

"Si tu n’aimes pas ça, va ailleurs. Je ne pense pas que la F1 sera modifiée, car la F1 est bien plus grande qu’une seule personne. Le sport va de l’avant, même si de nombreux autres champions ont pris leur retraite."

Salo a ajouté que les difficultés de Red Bull et la nature des nouvelles voitures pèsent probablement sur le moral de Verstappen : "Je pense que les nouvelles voitures et la faiblesse de Red Bull sont les facteurs les plus importants. Je ne pense pas qu’un multiple champion soit terriblement motivé à l’idée de rouler à la 10e place."