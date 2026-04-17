D’où vient la ’sérénité’ de Ferrari en ce début de saison 2026 ?

Franck Montagny estime que Ferrari pourrait bien créer la surprise face au reste du plateau après la pause d’avril. L’ancien pilote de F1 devenu consultant pour Canal+ a été particulièrement marqué par un changement qu’il a perçu au sein de la Scuderia.

Alors que Mercedes a clairement pris l’avantage en ce début de saison 2026, Ferrari occupe solidement la deuxième place, et le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a déjà laissé entendre qu’une saison différente pourrait débuter à partir de Miami après un mois de pause.

Des doutes planent également autour de l’activation prochaine du mécanisme ADUO, qui pourrait permettre aux motoristes comme Ferrari de réduire l’écart de puissance avec Mercedes, un point largement considéré comme la principale faiblesse de la Scuderia. Montagny affirme que ce qui frappe le plus n’est pas la vitesse pure, mais l’ambiance au sein de Maranello.

"Cette année, Ferrari est synonyme de sérénité. Le calme règne, tant en ce qui concerne les batailles en piste que les changements, qu’ils fonctionnent ou non, cela ne les perturbe pas" a noté l’ancien pilote.

"Les pilotes sont positifs, conscients et sereins. Ils croient au processus. Pour moi, Ferrari est la seule équipe qui ne semble montrer aucun doute. Et c’est pour cela que c’est la seule équipe qui m’inquiète. Auraient-ils compris quelque chose que les autres n’ont pas saisi ?"

Le Français a souligné qu’une telle confiance est inhabituelle pour Ferrari : "Lors des trois premiers Grands Prix, il n’y a pas eu une seule note discordante dans leurs commentaires, et c’est la première fois en dix ans que je sens Ferrari aussi calme."