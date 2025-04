Verstappen ne peut activer ’aucune clause’ de sortie pour le moment

Le Dr Helmut Marko a lâché une petite bombe dans le paddock de Suzuka, suite aux différents commentaires faits par son compatriote et ami, l’ancien directeur de Toro Rosso Franz Tost, ainsi que par Ralf Schumacher, ancien pilote de F1 et consultant aujourd’hui pour les télévisions allemandes et autrichiennes.

Selon Ralf, Red Bull aurait mieux fait de recruter Nico Hülkenberg quand elle le pouvait alors que Tost a lui clairement indiqué qu’il avait poussé à titulariser Yuki Tsunoda plutôt que Liam Lawson pour la saison 2025.

Et il semble que Marko soit assez d’accord avec les deux hommes et il pourrait donc être en désaccord avec les dernières décisions concernant les pilotes chez Red Bull.

L’Autrichien révèle en réponse qu’il était déjà en désaccord avec Christian Horner sur sa décision de l’année dernière de re-signer Sergio Perez – une décision qui a finalement coûté des millions à la marque.

"Ce n’était pas ma décision. Ce n’est pas moi qui ai choisi Perez, c’est Christian qui l’a fait."

Il admet que Nico Hülkenberg aurait été un meilleur choix.

"C’est un gars formidable, c’est clair. Cependant, il a signé son contrat avec Audi très tôt la saison dernière, alors que Perez était encore bien placé au championnat du monde. C’est pourquoi ce n’était plus envisageable."

Liam Lawson a été choisi pour remplacer Perez en 2025, mais ses premières performances ont été si médiocres que Red Bull a enclenché la marche arrière et a maintenant placé Yuki Tsunoda au volant.

Tsunoda était proche du rythme de Max Verstappen lors des premiers essais, et Marko semble confiant pour la suite.

"Yuki connaît la piste comme sa poche. Il s’est habitué à la voiture sur simulateur. Une très belle journée pour Yuki et tous nos jeunes pilotes. Hadjar a bien roulé, et Lawson s’est rétabli."

On a demandé à Marko si Tsunoda avait démontré qu’il pouvait conserver le volant à long terme.

"Il l’a prouvé aujourd’hui, oui."

Quant aux rumeurs concernant le chaos actuel au sein de la direction de Red Bull, elles ne font qu’alimenter les rumeurs selon lesquelles Verstappen pourrait choisir d’activer une clause de performance liée à la performance pour partir.

"Nous devons rendre la RB21 plus compétitive. Mais pour l’instant, aucune clause ne peut entrer en vigueur."

Autrement dit : Verstappen est encore assez bien placé au championnat (2e) pour partir de manière légale.

"Oui, s’il finit 1er ou 2e, il doit rester."

Mais Marko ne confirme pas à partir de quelle place (3e ?) et à quel moment Max pourrait l’enclencher (à la pause estivale ?).

"Tout cela est évidemment secret," sourit-il.

Enfin, interrogé sur les rumeurs selon lesquelles le management de Verstappen discuterait déjà avec d’autres équipes, dont Mercedes et Aston Martin, Marko a répondu : "Pour le moment, j’espère que ce n’est certainement pas le cas. Nous voulons remporter ce cinquième titre, et toute l’équipe est concentrée là-dessus."