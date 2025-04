Russell : Nous devons progresser si nous voulons nous battre pour le titre

George Russell pense que Mercedes F1 peut encore se battre pour le titre mondial cette année, mais qu’il faudra pour cela des progrès de son équipe, ainsi qu’une baisse de forme de McLaren. Mais il voit son équipe en meilleure forme que l’année dernière.

"Je veux dire qu’en fin de compte, de mon côté, je me présente chaque week-end en essayant d’être le plus performant possible" a déclaré Russell. "Ces trois dernières années, aux côtés de Lewis, son nom a toujours été associé aux championnats, parce qu’il est le ’GOAT’."

"Mais ces trois dernières années, aucun de nos noms n’était présent parce que nous n’étions pas en position de nous battre. Cette saison a été un excellent début d’année. Je ne pense pas que nous aurions pu obtenir un meilleur résultat que celui auquel nous nous attendions, et j’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée."

"Mais nous savons que les McLaren sont exceptionnellement fortes et je pense qu’il sera difficile pour quiconque de rivaliser avec elles. Mais vous savez, nous avons vu l’année dernière à quel point Red Bull était dominante, et soudainement elle ne l’était plus à la fin de la saison, donc les choses changent rapidement."

Le Britannique n’est pas choqué d’être pour l’instant vu comme un outsider pour le titre : "Pas vraiment, pour être honnête. J’y vais chaque week-end, je suis un pilote de Formule 1, je vis mon rêve - et ce n’est pas la perception qui compte, c’est la réalité. La réalité, c’est que si nous voulons nous battre pour le championnat cette année, nous devons nous améliorer."

"Cette année a été un excellent début de saison, mais de la même manière que les trois dernières saisons, j’ai le sentiment d’avoir été personnellement très performant. J’ai eu l’un des meilleurs coéquipiers de ma vie. Je ne cherche pas à obtenir une reconnaissance extérieure, je cherche simplement à courir chaque week-end, à être performant et à faire mon travail."