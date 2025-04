Japon, EL3 : Norris et Piastri placent McLaren F1 avant les qualifs

Le Grand Prix du Japon a repris ses droits avec les EL3 et un ciel plus couvert que lors de la première journée de vendredi, mais toujours avec des températures élevées sur la piste. L’asphalte affiche en effet 39 degrés, alors que la température de l’air est de 14 degrés à Suzuka, mais la pluie est toujours prévue pour la course.

Dès le début de séance, Jack Doohan s’est distingué par un passage à la limite de la correctionnelle dans Degner, le virage avant de passer sous le pont. Déjà auteur d’un énorme accident hier, le pilote Alpine a cette fois mis deux roues dans le bas côté.

Max Verstappen a signé le meilleur tour en pneus durs en 1’30"397. Le pilote Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, s’est ensuite placé deuxième, Carlos Sainz troisième et Liam Lawson quatrième, tandis que Yuki Tsunoda grimpait dans le top 5 provisoire.

Un drapeau rouge a ensuite été brandi à cause d’un incendie sur le bord de la piste. Comme deux des quatre drapeaux rouges hier en EL2, les étincelles provoquées par les voitures ont de nouveau créé un départ de feu, cette fois dans un autre virage que les deux alertes hier.

Pourtant, la FIA avait expliqué qu’elle allait procéder à une coupe plus rase de l’herbe, et que celle-ci serait humidifiée avant les roulages. Il faut croire que l’aridité des bas côtés du circuit a été plus importante.

La séance a été relancée alors qu’il restait 40 minutes, et Oscar Piastri a ensuite pris la tête de la séance en 1’28"768. L’Australien a tenu longtemps en tête de la séance, alors que Sainz a montré une image étonnante en ratant son box dans la voie des stands.

C’était décidément une séance délicate pour le pilote Williams, qui est ensuite passé par l’herbe dans le premier secteur, heureusement sans gravité. Avec l’utilisation des trois composés de pneumatiques pour rattraper le manque de roulage des EL2 hier, les écarts étaient plus serrés.

George Russell a ensuite fait mieux en 1’28"385, et les pilotes Ferrari, Charles Leclerc puis Lewis Hamilton, se sont intercalés entre lui et Piastri. Lando Norris était juste derrière son équipier, tandis que Tsunoda plaçait la Red Bull sixième, à une seconde néanmoins.

Le Japonais était le premier dans le classement à ne pas avoir signé un tour en pneus tendres, puisqu’il l’a fait avec ses gommes dures. A 20 minutes du terme de la séance, Tsunoda et Verstappen ont chaussé des pneus tendres.

Le Japonais s’est directement intercalé entre les pilotes McLaren, qui étaient eux aussi en amélioration avec des pneus neufs. Norris a interrompu son effort après une erreur, alors que Verstappen se lançait à son tour à l’assaut du chrono.

Piastri a repris la tête de la séance en 1’27"991, tandis que Verstappen est revenu se placer cinquième à près de sept dixièmes de l’Australien, et seulement un dixième devant son équipier Tsunoda. Russell a amélioré en 1’28"077 mais est resté deuxième.

Doohan est rentré dans le top 10, battu par Sainz puis Antonelli. Pierre Gasly puis Alex Albon ont fait un super chrono, se positionnant successivement à la cinquième place. Isack Hadjarest remonté dans le top 10, et Liam Lawson a pris le 12e temps.

Norris a ensuite réalisé un tour rapide et de nouveau, le Britannique a réussi à se hisser en haut de la hiérarchie en 1’27"965. Malgré des écarts très serrés, les McLaren arrivent à se placer en tête.

Charles Leclerc s’est fait peur à la sortie d’un des virages du premier secteur en arrivant sur une Williams au ralenti à la sortie, à l’extérieur de la trajectoire. "Je ne sais pas qui c’est mais c’est dangereux" a déclaré le Monégasque.

Le drapeau rouge a de nouveau dû être déployé à cause d’un départ de feu, cette fois juste avant le 130R. Les pilotes ont tous regagné leur stand pendant que les commissaires sont venus éteindre l’incendie naissant.

La séance n’a pas repris et les pilotes McLaren ont donc réalisé un doublé devant Russell, Leclerc et Verstappen, qui représentent les trois équipes rivales de Norris et Piastri. Le Néerlandais s’est plaint d’une voiture parfois "inconduisible".

Hamilton est sixième devant Albon, Gasly, Tsunoda et Hadjar. Sainz suit devant Lawson et Antonelli puis Doohan. Fernando Alonso suit devant Oliver Bearman et Gabriel Bortoleto, qui s’est fait une frayeur juste avant la dernière interruption, puis Esteban Ocon, Lance Stroll et Nico Hülkenberg.

