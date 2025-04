Red Bull aurait dû signer Sainz ou Hulkenberg selon Schumacher

La situation actuelle difficile de Red Bull en matière de pilotes trouve son origine dans une erreur initiale, selon l’ancien pilote de Formule 1 Ralf Schumacher.

L’an dernier, lorsqu’il est devenu évident que Sergio Pérez ne se remettrait pas de ses difficultés, l’équipe a rejeté l’idée de recruter Carlos Sainz, en recherche de baquet.

"Ils auraient pu choisir un pilote extérieur," a déclaré Schumacher. "L’erreur, dès le départ, date d’il y a plusieurs années : ne pas mettre Nico Hülkenberg dans la voiture quand ils auraient pu l’avoir."

"C’était la décision de Christian Horner. C’est ce que j’ai entendu. Mais ils avaient besoin d’un numéro 2 expérimenté et clair aux côtés de Max Verstappen. Et je pense que cela aurait été une bonne idée."

"Après, ils auraient pu avoir Sainz. Et plus récemment Horner voulait vraiment Franco Colapinto, mais il s’est tiré une balle dans le pied avec ses trois accidents lors des dernières courses. Et puis le Dr Helmut Marko a dit à l’époque : ’Nous allons prendre un de nos junior’."

Ce « junior » était Liam Lawson, qui a connu de telles difficultés en Australie et en Chine que Yuki Tsunoda sera dans le cockpit Red Bull à Suzuka.

Lorsque Tsunoda avait initialement été écarté pour le volant, Marko avait déclaré que son caractère et son manque de régularité avaient été les obstacles.

"Il sera donc sous surveillance. Mais Tsunoda terminera la saison. Nous espérons qu’il se maîtrisera."

"Les retours techniques étaient également bons."

Cependant, Schumacher pense que c’est Tsunoda qui commet désormais l’erreur de monter chez Red Bull Racing, même si Marko admet que « théoriquement » le contrat du Japonais l’empêchait de refuser sa demande.

"J’ai presque l’impression que la Racing Bulls est la meilleure voiture des deux et qu’elle est globalement plus facile à piloter. Tsunoda était rapide là-bas, et maintenant, arriver dans une nouvelle équipe sans aucun essai aux côtés de Max Verstappen, je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner."

"S’il arrive à mi-chemin, tout le monde dit que c’est normal. Mais s’il est aussi loin que Lawson, alors c’est la fin de sa carrière. C’est pourquoi, en tant que manager, j’aurais terminé ma saison là où j’étais, indépendamment de Red Bull, et j’aurais cherché ailleurs."

Tout cela s’inscrit dans un problème plus profond pour Red Bull, car le problème n’est pas seulement que seul Verstappen maîtrise la difficile RB21, mais que même le quadruple champion du monde peine à gagner avec.

"Il est impossible de modifier le comportement d’une voiture aussi complexe que la RB21 aussi rapidement," admet Marko. "Cependant, la dernière réunion avec Max et l’équipe d’ingénieurs s’est très bien déroulée. Nous restons confiants en nos forces et en la capacité de l’équipe. Mais, en évaluant la situation de manière réaliste, nous comprenons que les trois prochains Grands Prix seront très difficiles pour Red Bull et pour Max."