Verstappen n’était ’pas satisfait du rythme’ lors du Sprint mais garde confiance pour la course

Max Verstappen a remporté le Sprint du GP des Etats-Unis et signé les deux pole positions du week-end, mais il n’en reste pas moins prudent quant à ses chances de victoire en course ce dimanche. Le pilote Red Bull a noté des progrès entre les deux premières journées de roulage à Austin, et espère qu’il aura le niveau suffisant pour gagner en course.

"J’espère que ce sera mieux pour la course. C’est difficile de dire maintenant ce qu’il va se passer, bien sûr. Mais au moins, je me suis senti un peu plus à l’aise avec la voiture par rapport aux Qualifications Sprint de vendredi, et j’espère que ce sera suffisant pour la course" a déclaré Verstappen.

Si le quadruple champion du monde reste prudent, c’est avant tout parce qu’il n’était pas entièrement satisfait du comportement de sa monoplace durant les 19 tours du Sprint. Il attend donc des progrès grâce à ce qui aura été modifié après le Sprint.

"Je ne sais pas. De mon côté, je n’étais pas entièrement satisfait du rythme de course, donc c’est là-dessus qu’on devait travailler. Et on verra bien sûr si ça suffit ou non. On n’est pas perdus, mais il faut qu’on se penche sur certains détails de la voiture pour voir si on peut l’améliorer un peu pour la course, surtout."

Après le Sprint, il a attribué sa victoire plutôt facile au fait que les McLaren avaient abandonné, sans quoi il pensait qu’elles lui auraient donné du fil à retordre. Un avis qu’il garde, mais qui ne l’empêche pas d’être optimiste pour ses chances de victoire.

"On a changé quelques éléments sur la voiture et j’espère que ça va aider pour la course, c’est le plus important. Mais on verra. Je n’y pense pas trop, pour être honnête. Je suis confiant, je pense qu’on a amélioré la voiture et j’espère qu’on pourra le montrer."

Le Néerlandais confirme qu’il ne regarde pas du tout la situation au championnat : "Ce n’est pas une question d’y croire ou pas. Je prends les choses course par course. J’essaie juste de faire de mon mieux. Oui, c’est parfait pour moi d’avoir pris ces points, ça me rapproche un peu, c’est sûr, ce qui est sympa pour tout le monde."

"Peut-être pas pour eux, mais de manière générale, pour tout le monde. Mais je me concentre sur d’autres choses. Je n’étais pas complètement satisfait du rythme dans le Sprint, et je sais que si on veut gagner la course, il faut être meilleurs. Et c’est là-dessus que je vais me concentrer."