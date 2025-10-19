Brown s’excuse auprès de Hülkenberg, McLaren F1 va ’étudier’ l’accrochage du Sprint

McLaren F1 a changé d’avis au sujet de l’accrochage du premier virage au Sprint d’Austin, qui a vu l’abandon des deux McLaren après qu’Oscar Piastri s’est accroché avec Nico Hülkenberg, l’envoyant sur l’autre McLaren de Lando Norris.

Le PDG de McLaren, Zak Brown, avait accusé Hülkenberg d’avoir ruiné la course Sprint de son équipe, le jugeant responsable d’une attaque trop optimiste. Mais l’Américain est revenu sur ses propos après avoir étudié l’incident, et explique que son équipe va se pencher sur l’incident.

"Je l’ai revu. Je pense avoir changé d’avis. Je ne peux pas vraiment en vouloir à Nico. Dans le feu de l’action, j’étais évidemment très contrarié par ce que j’ai vu, avec beaucoup d’incidents dans le virage 1. Mais je ne pense pas que ce soit la faute de Nico. J’ai donc demandé à Andrea et aux pilotes d’étudier cela quand nous aurons le temps" a déclaré Brown.

Sans le dire, Brown incrimine évidemment Piastri, qui a été le pilote le plus imprudent au départ en décroisant la trajectoire derrière Norris et se rabat sur Hülkenberg et Fernando Alonso, une imprudence qui a coûté un zéro pointé à l’équipe.

Andrea Stella, qui n’avait pas attaqué de pilote après le Sprint, pense qu’il faudra revoir cela au calme, ce qui n’était pas possible puisque la qualification arrivait quelques heures plus tard et qu’il n’y avait pas de temps pour parler longuement du Sprint.

"Évidemment, nous avons eu quelques premières discussions avec Lando et Oscar, mais celles-ci portaient essentiellement sur la nécessité de repartir à zéro" a déclaré le directeur de McLaren. "En course automobile, on ne peut pas trop regarder en arrière, surtout quand les qualifications approchent. Il s’agissait donc de passer à autre chose."

"Comme d’habitude, nous examinerons l’incident de manière approfondie au moment opportun, en collaboration avec l’équipe et les pilotes, et nous ferons une évaluation objective. C’est ainsi que nous gérons ce genre de situations dans le cadre de nos courses, et Lando et Oscar étaient tous deux d’accord avec cette approche."

Cependant, l’Italien donne un peu de responsabilité pour Hülkenberg et Alonso, sans le dire : "Ce que j’ai dit juste après le Sprint, c’est qu’un peu plus de prudence, en particulier de la part des pilotes expérimentés, lorsqu’ils sont en bonne position, aurait été utile. Et c’est toujours mon opinion. Mais nous allons revoir cela."

Lando Norris s’agace des conséquences que cela porte au championnat, mais aussi sur son week-end, car la tenue des pneus mediums n’est pas aussi bien comprise chez McLaren que dans les autres teams, avec aucun tour lors du Sprint.

"Comme tout ce que nous faisons en équipe, cela sera revu. Je pense qu’il faut probablement un peu plus de temps pour tout comprendre, et ce n’est certainement pas le meilleur moment juste avant les qualifications et probablement avant la course" a déclaré le Britannique.

"Donc, oui, je pense que les choses seront revues pour mieux comprendre certains aspects. Mais à part ça, vous savez, je ne peux rien y faire. Je dois juste m’y mettre et faire mon travail. J’ai été assez malchanceux et je n’ai pas pu courir [pendant le Sprint]."

"Et, oui, cela m’a pénalisé non seulement ce samedi, mais aussi pour la course dimanche, en termes de préparation. Donc, oui, ça a été un moment difficile. Mais j’ai dit ce que j’avais à dire, et je n’ajouterai rien de plus."

Norris rappelle que les pilotes doivent adapter leur prudence à la physionomie du premier virage : "C’est un circuit difficile, le virage n°1 est un défi en soi. Ce n’est jamais facile, mais je pense qu’il y a des situations assez courantes qui provoquent des accidents depuis quelques années, et l’une d’entre elles s’est reproduite ici."

"Donc il faut juste être conscient de ce qui se passe sur différents circuits, avec différents virages n° 1. Cela fait partie de notre travail en tant que pilotes. Mais en tant que coéquipiers et en tant qu’équipe, nous ne voulons pas que ces choses se produisent. Nous l’avons dit à chaque fois, et c’est la vérité. Donc comme je l’ai dit, nous allons analyser cela."