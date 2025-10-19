McLaren F1 est ’en position défavorable’ après le double abandon du Sprint

Lando Norris n’est pas optimiste pour la course d’Austin, après son abandon et celui de son équipier Oscar Piastri au départ du Sprint. Le pilote McLaren F1 est inquiet de l’absence de données de son équipe et craint que cela offre à Max Verstappen, mais aussi à Charles Leclerc et George Russell, qualifiés en deuxième ligne, un avantage substantiel.

"Je pense qu’ils ont un bel avantage, honnêtement, parce que nous, on n’a rien fait, je crois que je n’ai pas fait plus de trois tours consécutifs, et jamais avec plus de 40 kilos de carburant" déplore Norris.

"Donc, je n’en ai aucune idée. On ne sait pas si ça va être génial ou catastrophique, surtout ici, parce que c’est très compliqué avec les bosses, les talonnements, et le vent. C’est imprévisible."

"On espérait apprendre beaucoup pendant le Sprint, notamment sur la manière dont la voiture allait se comporter entre les qualifs et la course, comment elle évolue, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas."

"Et ensuite, faire quelques ajustements en vue des qualifs pour la course. Mais évidemment, ça ne s’est pas passé comme prévu. Donc oui, on est clairement en position défavorable, mais j’imagine qu’on va essayer de ne pas s’en servir comme excuse demain."

L’avantage colossal de Verstappen et de la RB21 en qualifications est aussi un motif d’inquiétude : "Je dois être optimiste. Ce serait idiot de ne pas l’être. Mais je crois que tous les tours qu’on a faits étaient entre trois et cinq dixièmes plus lents que ceux de Max. Donc, inverser complètement la tendance en course, ça me semble assez compliqué."

"D’habitude, quand on fait de meilleurs dimanches, on est bien plus proches que trois à cinq dixièmes. Et je suis sûr que si Max avait terminé son dernier tour, il aurait encore pu aller nettement plus vite. Donc, ouais, pas très confiant par rapport à notre performance, mais bon, autant garder espoir malgré tout."

La domination de Verstappen et de Red Bull depuis le début du week-end est une confirmation des progrès de la RB21, qui est désormais candidate à la pole position et à la victoire sur tous les types de tracés.

"Ils ont été rapides sur pas mal de courses récemment. Ces un à deux derniers mois, ils ont fait du très bon boulot, Max comme Red Bull. Ils ont juste bien bossé et ont l’air de nous avoir un peu rattrapés."

"Et on ne parle pas d’un gros écart, juste ce qu’il faut pour qu’ils soient un peu plus régulièrement devant et en première ligne. Et quand tu es en première ligne et que tu peux faire des courses propres, ça te rapporte beaucoup de points et t’offre pas mal d’opportunités."

"Et bien sûr, Max est celui qui en tire le plus profit. Donc je pense que sur la plupart des circuits maintenant, on considère Red Bull comme notre principal adversaire, et c’est comme ça depuis quelques mois, je dirais même toute l’année."

Avec Piastri qualifié sixième, Norris peut réduire l’écart sur son équipier tout en concédant peu de points à Verstappen, qui est revenu à 33 points du Britannique. Il confirme vouloir encore un bon résultat pour se placer pour le championnat.

"Avant le week-end, on m’a demandé ce qui allait m’aider à remonter. Et pour le moment, c’est juste la régularité. Je pense qu’un jour comme aujourd’hui, c’est clair qu’on n’est pas aussi rapides que la Red Bull et qu’on doit être satisfaits de la P2, parce que c’est le mieux qu’on pouvait faire aujourd’hui, tu vois."

"Donc ouais, comme pour les questions précédentes, il ne faut pas se laisser distraire par tout le bruit autour, par tout le bazar et les bêtises que tout le monde raconte, et juste me concentrer sur mes tours, mon boulot, essayer d’avoir de bons résultats et une bonne performance."

"Mais c’est sûr qu’avec ma position sur la grille, et vu notre forme en rythme de course comparé aux qualifs, on sait que les samedis n’ont jamais été notre point fort cette année, j’espère qu’on pourra hausser un peu le niveau et être un peu plus rapides."