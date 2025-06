Verstappen n’est ’pas surpris’ de voir Antonelli sur un podium

Andrea Kimi Antonelli est devenu le troisième plus jeune pilote à monter sur un podium ce week-end, derrière Lance Stroll, deuxième du classement, et Max Verstappen. Le pilote Mercedes F1 reconnait qu’être sur le podium aux côtés du quadruple champion du monde est impressionnant.

"Courir en F1 avec les 19 autres meilleurs pilotes de la grille de départ est très motivant. Avoir la chance de courir à son meilleur niveau et de montrer ce dont on est capable est un grand encouragement. Bien sûr, voir ce que Max a fait au fil des ans, en particulier lors de ses années de débutant, est tout à fait stupéfiant" a déclaré Antonelli.

"C’est donc un modèle dont je m’inspire. Mais en fin de compte, courir contre les meilleurs est une grande chance. Et avoir quelqu’un comme George comme coéquipier vous aide vraiment à vous améliorer. C’est aussi à George que je dois ce résultat, car il m’a aidé à me développer et à me dépasser durant cette première partie de la saison."

Verstappen a révélé quant à lui qu’il s’attendait à voir un tel niveau chez Antonelli : "Pour moi, ce n’est pas une surprise. Je connaissais Kimi depuis qu’il était dans les rangs du karting - les gens en disaient déjà beaucoup de bien."

"Je gardais donc un œil sur lui. Je pense que ce qui est impressionnant, c’est qu’il est naturellement rapide. Ce que j’aime, c’est son approche calme et posée. Ce sont de grandes qualités à avoir. Je n’ai jamais douté que le podium viendrait cette année."

"Il a eu quelques courses malchanceuses - l’une d’entre elles au sprint était également de ma faute avec l’arrêt au stand. Mais ce n’était qu’une question de temps. Je suis très heureux que ce soit arrivé pour lui. Cela vous donne plus de confiance."

"C’est un bon coup de pouce. Et cela ne fera que s’améliorer. Vous êtes dans votre première saison, il y a tellement de choses qui vous tombent dessus. Vous apprenez des courses les plus faibles, vous apprenez des bonnes courses. Dans les années à venir, nous verrons certainement beaucoup plus de Kimi."