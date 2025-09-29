Pourquoi Mercedes F1 s’attend à une ’année difficile’ en 2026

Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes F1, a expliqué pourquoi les règles 2026 de la Formule 1 seront très difficiles à gérer, et pourquoi le développement des futures monoplaces est particulièrement délicat.

Le constructeur produit son moteur et son châssis, et il doit développer l’un et l’autre sur des bases virtuelles, tout en simulant ce que seront les performances de l’un et l’autre domaine dans quelques mois, quand le projet global prendra réellement la piste.

"La voiture évolue de semaine en semaine et, à mesure que ses performances changent, les résultats des simulations changent également" explique Shovlin. "Il y a un élément qui fait que c’est une cible mouvante : il faut s’assurer que le châssis est optimisé pour le moteur et le groupe motopropulseur."

"Nous travaillons donc sur cette complexité, mais l’année s’annonce difficile. Nous disposons d’une représentation virtuelle de la voiture que nous pouvons faire rouler dans un simulateur."

"Mais nous essayons de prédire où nous en serons dans quatre mois en termes de niveaux d’appui aérodynamique, car il est inutile de faire tout ce travail avec quelque chose qui ne roulera jamais réellement sur la piste. Nous voulons le faire avec quelque chose qui soit représentatif de ce que nous allons mettre en piste."

Pirelli a déclaré que les performances simulées par les équipes étaient très variables, mais l’ingénieur britannique se méfie et pense que les teams ne communiquent pas de la même manière : "Pirelli affirme recevoir toutes sortes de suggestions différentes quant à la position des voitures en fin de ligne droite."

"Mais nous développons tous nos voitures de manière isolée. Personne n’a rien vu, et ces jours-ci, on n’entend vraiment rien des autres équipes quant à leurs progrès, donc inévitablement, la plus grande diversité que vous verrez probablement sera visible dès que tout le monde sortira sa voiture."

"En réalité, certaines équipes seront plus performantes que d’autres, et il se peut que celles qui obtiennent de très bons résultats souhaitent minimiser leur position. Certaines équipes présenteront leurs objectifs, d’autres présenteront leur situation actuelle."

Shovlin pense que les voitures 2026 seront assez proches les unes des autres dans certaines zones, mais très variables sur d’autres caractéristiques : "Je pense qu’avec les règles actuelles, les différences ne seront pas très importantes lors du lancement."

"Vous serez probablement dans une situation similaire à celle que nous connaissons actuellement, où vous pouvez distinguer une voiture d’une autre. Si vous les peigniez toutes de la même couleur, vous pourriez probablement les différencier."

"Certaines parties de la voiture seront assez familières, car le règlement ne laisse pas beaucoup de liberté. Mais avec le temps, les équipes exploitent de plus en plus certaines zones et on commence à voir apparaître davantage de détails."