Mercedes F1 est prête à se faire battre par des clientes en 2026

McLaren est sur le point de décrocher un deuxième titre constructeurs consécutif... et c’est aussi un succès pour Mercedes F1, qui équipe les MCL39 de Lando Norris et Oscar Piastri avec son moteur V6 turbo hybride.

C’est donc encore une équipe cliente qui va s’imposer en 2025 et elle devrait même faire mieux qu’en 2024 avec le titre pilotes en plus pour l’un de ses deux pilotes, si Max Verstappen ne fait pas de remontée miraculeuse au championnat.

Le constructeur allemand reste donc une référence dans le paddock. A Bakou, il a même signé la 2e place avec George Russell et vu une autre monoplace cliente, la Williams de Carlos Sainz, sur le podium.

A l’heure où l’on dit que le moteur favori pour 2026 serait le Mercedes, Toto Wolff n’est-il pas inquiet de voir à nouveau une équipe cliente comme McLaren ou Williams devancer ses propres monoplaces dans le cadre de la toute nouvelle règlementation ?

"Ou Alpine. On ne sait jamais !" répond le directeur d’équipe autrichien.

"Le fait est que je suis partagé. Tout d’abord, nous représentons Mercedes-Benz, et je préfère voir une écurie cliente équipée de moteurs Mercedes-Benz gagner plutôt qu’un autre constructeur."

"Mais d’un autre côté, j’espère qu’ils ne nuisent pas trop à notre saison."

"Je suis donc globalement heureux pour eux et pour la marque. Si nous devons nous faire battre pas une ou plusieurs de nos équipes clientes, alors il faudra l’accepter mais surtout vite y remédier !"

Wolff a plaisanté en disant qu’il faudrait peut-être qu’il prenne des mesures concernant les moteurs Mercedes.

"D’un autre côté, j’aimerais cacher de temps en temps leurs moteurs dans le paddock," a-t-il souri.

"Ou peut-être qu’ils tomberont en panne plusieurs fois !"