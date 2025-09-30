Pourquoi Wolff fait-il encore traîner les discussions avec Russell ?

Le renouvellement du contrat de George Russell avec Mercedes F1 reste en suspens, des informations en provenance du Japon suggérant que Toto Wolff traîne délibérément les négociations en raison de l’incertitude qui plane depuis longtemps sur Max Verstappen.

Selon as-web.jp, Russell aurait initialement demandé un contrat de trois ans et un salaire comparable à celui de Lando Norris chez McLaren, estimé à 20 millions de dollars. Mais le patron de l’écurie a répondu en proposant à peine la moitié de cette somme et une prolongation d’un an seulement.

Il semble que l’Autrichien garde à l’esprit la perspective du départ de Verstappen de Red Bull pour Mercedes en 2027. Selon certaines sources, Russell serait prêt à accepter un contrat d’un an, mais uniquement si des clauses de performance y sont incluses, notamment par rapport à son coéquipier rookie Kimi Antonelli.

Le Britannique de 26 ans souhaite obtenir la garantie que le fait de devancer régulièrement Antonelli déclencherait un renouvellement, mais Wolff serait toutefois opposé à ces conditions spéciales.

"Nous ne sommes pas pressés" a déclaré Wolff récemment, se montrant toutefois confiant quant à la suite de l’aventure entre Mercedes et Russell. "La prolongation aura lieu, c’est certain, mais ce n’est pas encore fait."

Russell, dont la carrière est actuellement gérée directement par Mercedes, envisagerait même d’engager un manager indépendant afin de renforcer sa position sur le marché des pilotes en 2027, lorsque plusieurs contrats dans les top teams arriveront à expiration.

De son côté, Wolff a admis que ses rencontres estivales avec Verstappen étaient "plutôt d’ordre personnel", mais n’a pas nié la possibilité de recruter le Néerlandais lorsque les nouvelles règles relatives aux moteurs entreront en vigueur.

Dans le même temps, Auto Motor und Sport rapporte que le programme de Mercedes pour le moteur de 2026 connaît des difficultés de démarrage, avec des casses répétés lors des essais.

Les ingénieurs soulignent que la situation reflète celle de 2014, lorsque les problèmes initiaux ont finalement cédé la place à un ensemble moteur dominant qui a permis de remporter huit titres consécutifs. Mercedes devra également relever le défi supplémentaire de fournir McLaren, Williams et son nouveau partenaire Alpine en plus de sa propre équipe.

L’ingénieur de piste en chef, Andrew Shovlin, a déclaré que la fourniture à plusieurs équipes accélérera le développement : "Avec plus de voitures en piste et un kilométrage plus important, on trouve tout simplement les erreurs plus rapidement. En 2014, nous avions un net avantage en termes de performances par rapport à la concurrence, l’histoire pourrait se répéter."