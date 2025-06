Wolff se dit plus que satisfait de Russell mais ne le confirme pas encore pour 2026

Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes F1, a suggéré que George Russell resterait bien avec l’équipe de Brackley l’année prochaine, malgré le report des négociations de sa prolongation de contrat.

Russell, associé à Mercedes depuis 2017, arrive en fin de contrat à la fin de la saison.

Wolff n’a jamais caché son intérêt à pour le recrutement de Max Verstappen dont un départ possible de Red Bull Racing est évoqué très souvent dans les spéculations du paddock depuis un an et demi.

La victoire de Russell au Canada a toutefois confirmé à quel point se séparer du Britannique, même pour Max Verstappen, serait difficile, ce qui a conduit Wolff à saluer sa progression depuis son arrivée dans l’équipe.

"Il est avec nous depuis si longtemps et il progresse," répond Wolff lorsqu’on lui demande si son pilote a définitivement gagné sa place à long terme chez Mercedes F1.

"Les progrès qu’il a accomplis depuis son arrivée chez Williams, en tant que jeune pilote, puis chez Mercedes à un moment difficile, où il est arrivé à égalité avec Lewis puis devant assez souvent."

"Et depuis le départ de Lewis, étant clairement le pilote le plus expérimenté de l’équipe, tout est venu naturellement."

"Ce n’est pas comme s’il y avait des considérations politiques. Il a simplement pris la place qu’il méritait."

Wolff a laissé entendre qu’un accord serait conclu cet été, affirmant que Russell n’avait plus à prouver son talent à l’équipe.

"L’ambiance au sein de l’équipe est excellente. Nous devons attendre un calendrier pour régler ces problèmes."

"Avec les trois courses qui ont eu lieu en Europe puis les courses qui s’enchaînent en juin et juillet, ce n’est pas facile. Mais nous allons y arriver."

"Il est junior chez Mercedes, comme Kimi Antonelli, depuis ses 16 ans. Donc, cela ne dépend pas de sa victoire ou de ses performances, car nous savons qu’il en est capable."

Mais lorsqu’on lui demande de clarifier s’il va bien proposer un nouveau contrat à Russell, ni oui, ni non. Wolff a juste conclu en riant : "Tout se passe comme prévu".