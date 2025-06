’Alpine F1 est en plein désarroi’ : un ancien de Renault Sport se paie Luca de Meo

Le départ de Luca de Meo, ancien DG de Renault Group, fait grand bruit dans l’industrie automobile. Mais elle fait aussi parler parmi les gens du Losange. C’est le cas de Pierre Chauty, ancien responsable juridique de Renault Sport, et notamment de Renault F1. Selon lui, l’Italien crée un narratif autour de sa personne pour éviter de justifier un départ négatif.

"Luca de Meo quitte Renault pour Kering. Une ’transition historique’, nous dit-on - le croisement audacieux de deux industries, de l’automobile à la couture" écrit Pierre Chauty. "Soyons honnêtes : ce n’est pas historique. C’est le mode d’emploi de Meo. Ce n’est pas du leadership. C’est de l’image de marque personnelle."

"Une fois de plus, il se retire juste avant que les conséquences réelles de ses décisions ne se fassent sentir. Alpine F1 est en plein désarroi, le programme de moteurs de Viry-Châtillon est en train d’être démantelé et Ampere - son spin-off de véhicules électriques tant vanté - est coincé dans l’incertitude."

"Et surtout, le nouveau plan stratégique n’est toujours pas arrêté... Mais qu’à cela ne tienne : un nouveau terrain de jeu nous attend, et le récit est déjà écrit. Oui, les résultats financiers de Renault se sont considérablement améliorés. Les marges sont en hausse et la réduction des coûts a répondu aux attentes."

"Mais un vrai dirigeant ne part pas lorsque les premiers chiffres passent au vert - un vrai dirigeant reste pour s’assurer que la structure tient, que les gens perdurent et que la vision se traduit par un impact durable."

Pierre Chauty déplore la manière dont une partie des médias entretient ce narratif du sauveur, alors que selon lui, de Meo a surtout attendu de faire des profits pour ensuite partir : "Pourtant, la plupart des médias ne cessent de répéter le même scénario. ’Mouvement visionnaire’, ’croisement audacieux’."

"Comme si le fait de passer d’un rôle très en vue à l’autre était une marque d’intelligence, plutôt qu’un refus de maintenir le cap. Heureusement, quelques voix s’élèvent. Pour Marianne, M. de Meo est le symbole d’un nouveau type de PDG, celui qui ’arrive, encaisse et s’en va’. Ce n’est pas seulement une remarque pertinente, c’est un résumé exact."