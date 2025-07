Verstappen ironise sur Wolff, Marko compare Horner à un entraineur de foot

Max Verstappen affirmait hier que le limogeage surprise de Christian Horner n’affectera pas son avenir, ni même la décision qu’il devra prendre pour 2026, insistant sur le fait que Red Bull doit désormais se concentrer sur la performance et "se tourner vers l’avenir" sous la direction de son nouveau directeur d’équipe, Laurent Mekies.

S’exprimant à Spa-Francorchamps, Verstappen a aussi évoqué la lutte de pouvoir qui a longtemps fait l’objet de rumeurs et qui a abouti au limogeage de Horner – une décision qui aurait été motivée par la direction autrichienne de Red Bull et ses principaux alliés, dont Helmut Marko et son père, Jos Verstappen (à lire ici).

C’est au Dr Marko aujourd’hui de répondre à ces différentes allégations. Pour lui, ce n’est pas une lutte de pouvoir.

"En Formule 1, les changements se font souvent comme dans le football. Si ça ne marche pas, l’entraîneur doit partir. On l’a vu avec beaucoup de directeurs d’équipe ces derniers mois et ces dernières années."

Marko n’a pas vraiment abordé les conséquences du licenciement de Horner, se concentrant principalement sur les qualités du nouveau directeur d’équipe, Laurent Mekies.

"La transition s’est bien déroulée. Mekies va à la rencontre des gens et prend contact ; j’espère que cela aura un effet positif. Mekies a passé beaucoup de temps à l’usine ces dernières semaines et s’est immédiatement concentré sur les performances de l’équipe."

"Mekies a déjà modifié quelques détails en préparation sur le simulateur. Il se concentre davantage sur la course et est moins impliqué dans les autres départements. Il est crucial que ses responsabilités de chef d’équipe soient réduites par rapport à celles de Horner."

Max Verstappen a également fait l’éloge de Mekies, qui prend officiellement les commandes de l’équipe de course pour la première fois à Spa.

"J’aime bien Laurent. C’est un gars sympa et très intelligent. Les deux dernières semaines ont été assez intenses pour lui, mais il est incroyablement motivé. On sent la flamme qui brûle en lui."

Pourtant, Verstappen n’a pas confirmé ses plans au-delà de 2025, même en interne.

Interrogé directement sur les rumeurs le liant à Mercedes, Verstappen a minimisé les choses, notamment sa rencontre présumée avec Toto Wolff en Sardaigne dans un hôtel.

"Je n’ai pas vu qu’il était là, je nageais dans l’océan ! En vrai, je m’en fiche un peu de ce qui a été dit, car je suis parti en vacances avec mes amis, ma famille, et quand d’autres personnes sont là en même temps, oui, ça peut arriver."

"Il y a plus de monde sur l’île que moi, Toto et la famille. Donc oui, si vous allez sur la même île, ça peut arriver."

Ce week-end, Red Bull introduit un nouvel aileron avant à Spa, une évolution que Marko décrit comme essentielle pour "réduire l’écart" avec ses rivaux.

"C’est aussi l’un des circuits préférés de Max, où son talent exceptionnel s’exprime pleinement. Nous espérons être parmi les meilleurs."

Verstappen, quant à lui, reste concentré sur la course.

"Nous devons continuer à travailler et à être performants ici. Les changements ont été faits, ok. Il ne sert à rien de regarder en arrière. Cela ne vous rend pas plus rapide. Place au Grand Prix."

Mise à jour : Russell a enfoncé le clou et n’apprécie pas l’attitude de Verstappen : le pilote Red Bull discute toujours avec Mercedes F1 (à lire ici).