Leclerc : battre Hamilton n’est pas mon objectif pour le moment

Charles Leclerc affirme ne pas être « intéressé » par l’obligation de battre son nouveau coéquipier Lewis Hamilton cette saison, son objectif principal restant d’aider Ferrari à retrouver le sommet de la Formule 1.

Le transfert d’Hamilton chez Ferrari a donné naissance à l’un des duos de pilotes les plus prometteurs de la F1, opposant le septuple champion du monde à Leclerc, longtemps considéré comme le meilleur espoir de titre de la Scuderia.

Jusqu’à présent, Hamilton a eu du mal à s’adapter à la SF-25, une victoire au sprint en Chine étant le seul point fort d’une première moitié de saison par ailleurs délicate.

Leclerc a lui aussi rencontré des difficultés avec la Ferrari de cette année, mais il a réussi à surmonter ses difficultés pour signer quatre podiums, dont une deuxième place lors de son Grand Prix à Monaco.

À mi-parcours de la saison, Leclerc occupe la cinquième place du championnat avec 119 points, soit 16 points d’avance sur Hamilton, sixième.

Cependant, Ferrari n’étant toujours pas en position de se battre pour la victoire, Leclerc a minimisé l’importance de l’avantage sur son coéquipier.

"C’est quelque chose qui est vraiment en retrait dans mon esprit pour l’instant. On y pense toujours d’une manière ou d’une autre, mais quand on se bat pour la quatrième, la cinquième ou la sixième place, ce n’est pas vraiment quelque chose qui m’intéresse."

"Bien sûr, quand on commencera à se battre pour la victoire, on y regardera de plus près, mais cela ne fait pas vraiment partie de ma réflexion pour l’instant."

"Je suis ici pour essayer d’apprendre le plus possible de Lewis, de ce que je peux apprendre, de ce qui pourrait m’être utile en tant que pilote, puis de me concentrer sur moi-même avec l’objectif de faire le meilleur travail possible, ce qui signifie battre Lewis, mais pas lui seulement."

"L’objectif principal de l’équipe, et mon objectif principal pour le moment, est de ramener Ferrari au sommet. Lewis n’est pas mon objectif pour le moment, car nous ne nous battons pas pour des positions très intéressantes."

Leclerc répond aux documents de Lewis pour faire progresser Ferrari

Lors de la conférence de presse précédant le Grand Prix de Belgique, Hamilton a révélé avoir envoyé plusieurs documents à Ferrari décrivant les changements qu’il juge nécessaires pour que l’équipe devienne une prétendante au titre.

Leclerc n’y a rien vu de mal et a déclaré que lui et Hamilton travaillaient ensemble pour que Ferrari retrouve le chemin de la victoire en F1.

"En fin de compte, nous travaillons tous les deux pour améliorer Ferrari. Il prépare ses points, mais je prépare les miens aussi."

"Nous organisons de grandes réunions et nous discutons ensuite des points que nous souhaitons améliorer. Nous sommes donc bien sûr en phase avec l’équipe et tout le monde avance dans la même direction, ce qui évite tout stress."

Leclerc a déclaré qu’Hamilton apportait un regard neuf à Ferrari après ses 11 ans chez Mercedes, mais a révélé que l’idée de compiler des documents pour mettre en évidence les points à améliorer était loin d’être répandue chez Ferrari.

Il a suggéré que l’attention suscitée par les récents commentaires d’Hamilton était davantage liée au timing de ses propos qu’à un changement majeur au sein de l’équipe.

"C’est toujours intéressant d’avoir une nouvelle personne, et dans son cas, Lewis vient d’une culture très différente, d’une équipe très différente, ayant travaillé avec Mercedes pendant tant d’années, et de souligner quelques points."

"Je ne pense pas que ce soit très différent de mes coéquipiers au cours de ma carrière : nous sommes tous là pour améliorer l’équipe et nous rédigeons tous ce genre de documents pour mettre en avant ces points. Donc, de ce côté-là, il n’y a rien de différent."

"Cependant, c’est évidemment un point de vue unique et Lewis a eu une carrière incroyable. Ce sont donc des aspects que nous examinons de près, mais cela ne s’est pas produit seulement maintenant."

"Cela commence dès la première course, avec les premiers points, où les choses sont différentes et où il faut s’habituer à tout ce que l’on souhaite changer."

"Ça fait partie du processus, donc je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de particulier pour l’instant. C’est peut-être la première fois qu’il le dit, c’est pourquoi ça provoque une telle réaction, mais ce n’est rien, rien de particulier à ce moment-là."

Ferrari est arrivée en Belgique avec une nouvelle suspension arrière, testée au Mugello la semaine dernière. Leclerc a déclaré qu’il n’y avait pas de réelle différence de comportement par rapport à ce qu’il avait pu constater, mais a souhaité garder le silence sur tout autre détail concernant la nouvelle géométrie.

"Nous n’avons pas ressenti de différence de comportement et je ne commenterai pas le comportement spécifique de cette suspension. Évidemment, ce sont des choses qui restent en interne et il serait stupide de notre part de commenter globalement ce qu’elle fait. Mais nous le saurons demain en piste."

"Je ne pense pas que cela changera nos réglages. Je peux trouver la confiance en réglant la voiture différemment. Donc, si j’ai besoin de confiance, je saurai la trouver."

"Mais pour l’instant, je privilégie la performance à la confiance. Ce n’est pas toujours payant, et je pense que nous l’avons constaté lors du dernier week-end de course à Silverstone, où j’ai évidemment rencontré des difficultés, notamment sur le mouillé."

"Et je sais que c’est le risque d’utiliser des réglages aussi extrêmes. Je ne pense pas que cela améliorera les choses, car nous devons encore régler la voiture dans une position relativement similaire afin d’en tirer le maximum. Mais je suis heureux de poursuivre dans cette voie."