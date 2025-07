Russell enfonce le clou : Verstappen discute encore avec Mercedes F1

George Russell semble toujours faire cavalier seul et il joue la transparence dans le paddock du Grand Prix de Belgique en affirmant que que Mercedes F1 reste en pourparlers avec Max Verstappen, qualifiant de "complot machiavélique" l’allégation selon laquelle son employeur aurait des discussions avec le Néerlandais juste pour faire pression sur Red Bull !

Russell a ravivé les spéculations sur l’avenir de Verstappen chez Red Bull en déclarant lors du Grand Prix d’Autriche que sa propre prolongation de contrat était retardée par le quadruple champion du monde. Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a dû confirmer que les discussions étaient en cours.

Après la manche suivante à Silverstone, Christian Horner a été limogé de son poste de directeur général et directeur de l’équipe Red Bull. Les spéculations ont ensuite porté sur le fait que cette décision visait à renforcer les espoirs de l’équipe de Milton Keynes de conserver Verstappen.

Wolff a depuis minimisé la possibilité que Verstappen rejoigne Mercedes la saison prochaine et a déclaré s’attendre à ce que Russell et son coéquipier Kimi Antonelli restent chez Mercedes en 2026.

Interrogé sur le fait de savoir si la révélation de ces discussions faisait partie d’un stratagème de Mercedes, Russell a répondu : "C’est une sacrée conspiration ! Très machiavélique !"

Concernant les discussions entre Mercedes et Verstappen, Russell a pris un autre ton, visiblement agacé par l’attitude du Néerlandais dans les médias.

"Il y en avait et il y en a encore (des discussions), c’est bien. Tout le monde en parle. Max esquive, c’est son droit, moi je dis la vérité."

"Il y a aussi l’avenir à long terme en jeu. Pour les pilotes, les équipes ne se contentent pas de penser à un an, mais à deux, trois, quatre, cinq ans. Ces choses-là arrivent très vite. Je sais que tant que je suis performant, je n’ai rien à craindre, et cela ne signifie pas que je vais rester, que je ne resterai pas, ni quoi que ce soit d’autre."

"Ces derniers mois ont été intéressants pour moi, car j’ai une certaine façon d’appréhender tout ce qui se passe."

"J’ai décidé de ne plus m’en soucier, car je sais que tant que je pilote vite en piste, c’est le plus important, et que ce qui arrivera arrivera."

Russell a réalisé une excellente première moitié de saison, remportant une victoire et quatre autres podiums, malgré le fait que Mercedes soit loin d’avoir le rythme de McLaren et souvent distancée par Ferrari et la Red Bull de Verstappen.

Il a largement surpassé Antonelli également puisque Russell – quatrième au classement des pilotes – a 84 points d’avance sur le jeune Italien. De quoi dire à Wolff qu’il est le bon choix aux côtés de Verstappen si le Néerlandais devait venir ?

"Cela fait plaisir mais cela n’a pas vraiment d’impact sur moi. Je ne m’en inquiète pas, je n’y pense pas vraiment, car comme je l’ai toujours dit, la meilleure chose à faire est de rouler vite en piste."

"Évidemment, nous discutons en coulisses. Je n’ai aucune raison de m’inquiéter, mais je n’ai rien à annoncer."

"La situation actuelle ne me semble pas anormale. De mon côté, il n’y a aucune tension, car chaque équipe a deux voitures. Je suis au meilleur de ma forme. J’ai la majorité des points pour l’équipe. Donc, si l’on considère les faits, on pourrait dire que mon poste est assuré."

"C’est pourquoi je ne suis absolument pas inquiet. Si je cesse d’être performant, je devrais peut-être m’inquiéter, mais je dois me préoccuper davantage de mes performances que de mon avenir."