Verstappen et Marko jettent l’éponge dans la lutte pour le titre F1 2025

Max Verstappen et le Dr Helmut Marko ont tous deux admis que la campagne de Red Bull pour le titre 2025 était bel et bien terminée, après un GP de Hongrie décevant.

Le quadruple champion du monde n’a terminé que neuvième dimanche, loin derrière les McLaren, qui dominent le championnat. Après la Hongrie, Verstappen compte désormais 97 points de retard sur le leader du championnat, Oscar Piastri.

Interrogé après la course pour savoir s’il craignait que les commissaires enquêtent sur une éventuelle pénalité pour avoir forcé Lewis Hamilton à sortir de la piste, Verstappen a haussé les épaules, ce qui en disait long sur son état d’esprit.

"De toute façon, peu importe. Que tu termines neuvième ou que tu ne marques aucun point, ça n’a aucune importance."

À la question de savoir s’il attendait la pause estivale avec impatience, Verstappen a répondu : "C’est sûr."

Interrogé sur les problèmes de compétitivité plus larges et sur ce qu’il en pensait, Verstappen a répondu : "En fait, rien, pour être tout à fait honnête."

"Il n’y a rien à redire. C’était vraiment horrible, mais c’était comme ça tout le week-end. De ce point de vue, ce n’était pas si choquant."

Marko, conseiller de Red Bull, qui avait brièvement ravivé les espoirs de retour après le récent limogeage de Christian Horner et l’introduction de nouvelles améliorations, a maintenant retrouvé sa posture précédente.

"C’est impossible," a déclaré Marko lorsqu’on lui a demandé si Verstappen pouvait encore remporter un cinquième titre consécutif.

"Absolument impossible."

À propos de la Hongrie, l’Autrichien a expliqué : "Les pneus ne fonctionnaient pas."

"Mais je pense que ce n’était un souci qu’ici, et cela ne se reproduira plus si nos soupçons sur la cause se confirment. Je ne m’attends pas à ce que cela se reproduise lors des courses après la pause estivale."

"Un seul arrêt aurait été préférable, car les dépassements étaient vraiment difficiles," ajoute-t-il.

"Alors peut-être sixième ou cinquième, mais la vitesse… c’est drôle, deux ou trois tours plus tard, il faisait les mêmes tours que les leaders – mais nous pensons savoir ce qui s’est passé. Au premier arrêt, les pneus étaient usés, et au deuxième, nous pensions pouvoir dépasser – mais comme nous l’avons vu pendant quelques tours, oui, la vitesse était là, mais ensuite, c’était fini."

Verstappen est cependant resté prudent face aux commentaires de Marko.

"C’est un peu facile à dire. Bien sûr, nous avons des idées sur l’origine du problème, mais je ne peux pas encore m’étendre là-dessus. Nous aurions déjà résolu le problème si c’était déjà possible."

Le Néerlandais gère néanmoins ses attentes pour les 10 courses restantes.

"Je reste toujours assez neutre à ce sujet. Je ne veux être ni trop optimiste ni trop pessimiste. Heureusement, j’ai quand même gagné deux courses, mais c’est difficile."

"Il faut aussi reconnaître que McLaren fait un travail fantastique. Compte tenu de nos problèmes, ce n’est pas une surprise. J’ai obtenu de très bons résultats ces quatre dernières années. Le succès est une question de temps."

Avec une importante refonte réglementaire prévue pour 2026 et la préparation par Red Bull de son propre groupe motopropulseur Ford, Verstappen estime que la plupart des équipes vont désormais se concentrer sur un changement de cap.

"Pour toutes les équipes, l’accent sera principalement mis sur 2026. Mais nous devons nous assurer d’être plus réguliers afin de pouvoir encore obtenir de bons résultats de temps à autre."

Marko partage ce sentiment et affirme que la pause d’août tombe à point nommé.

"Oui. C’est vraiment nécessaire. Chez Red Bull, nous avons encore quelques postes à pourvoir. Nous voulons que Laurent Mekies puisse se concentrer pleinement sur la compétition. D’autres activités pourront ensuite être gérées par d’autres."