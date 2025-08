Hamilton sort du silence et rassure sur sa motivation chez Ferrari

Lewis Hamilton a confirmé sa présence au Grand Prix des Pays-Bas après un week-end hongrois décevant.

Hamilton s’est élancé 12e, son coéquipier Charles Leclerc étant en pole position. Après la séance, il a déclaré qu’il était « nul et inutile » et que Ferrari avait besoin d’un « nouveau pilote ».

En course, Hamilton a opté pour une stratégie inverse : s’élancer en pneus durs et rouler longtemps pour chausser des pneus plus frais lors du dernier relais.

Après avoir chuté à la 16e place après son arrêt au stand, il est remonté à la 12e place, mais n’a pas pu dépasser Isack Hadjar pour la 11e place ni Kimi Antonelli, dixième, pour terminer dans les points.

Juste après la course, Hamilton a très peu parlé et juste parler de son envie "de s’en aller". De plus il a prévu une très grosse annonce le 8 août mais n’a rien voulu dire.

Alors faut-il s’inquiéter de sa présence pour le Grand Prix des Pays-Bas après la pause estivale ?

"J’ai hâte de revenir, je reviendrai, oui. L’après-course a été difficile à encaisser pour moi, comme après les qualifications."

"Nous avons clairement apporté des améliorations aux évolutions, et c’est dommage que nous ne soyons pas aussi compétitifs que ceux qui sont devant."

"Mais nous avons vu Charles réaliser une très bonne performance lors des deux dernières courses, et la voiture progresse clairement, nous devons donc continuer à en tirer le meilleur parti."

Pourquoi ce défaitisme dans ses déclarations à chaud ?

"Ce week-end a été difficile et il est difficile de se remettre sur pied," répond-il.

"Nous n’avons pas pu progresser autant que nous l’espérions, mais je suis reconnaissant des efforts fournis par toute l’équipe tout au long du week-end."

"Mais nous entrons maintenant dans la pause. Et je ne vous cache pas que je vais en profiter pour me ressourcer, recharger mes batteries et revenir plus fort."

"Je ne suis pas encore au niveau souhaité, mais la lutte n’est pas terminée ; ne me sous-estimez pas."

Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a aussi confié : "Non, non, il continuera certainement à piloter pour nous."

"Nous avons discuté samedi après-midi, samedi soir et dimanche matin. Je comprends la réaction de Lewis. Il est très exigeant envers l’équipe et moi, mais surtout envers lui-même. C’est un septuple champion du monde, car il a cette attitude qui pousse tout le monde, surtout lui-même. Il reviendra, il se battra à nouveau."