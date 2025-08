Stella : L’accident évité de peu est un ’rappel’ pour Norris et Piastri

McLaren F1 a signé son septième doublé de la saison, mais surtout le quatrième consécutif, ce dimanche au Grand Prix de Hongrie. De nouveau, Lando Norris et Oscar Piastri se sont affrontés en piste pour la victoire, avec un accrochage évité de peu dans l’avant-dernier tour quand l’Australien a raté son freinage.

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, a détaillé les raisons pour lesquelles aucune consigne n’a été donnée, alors que les pilotes étaient proches l’un de l’autre, et sur deux stratégies différentes.

"Nous sommes McLaren, nous sommes là pour courir. Il y a eu une belle course, c’était intense, il y avait deux voitures avec deux stratégies presque équivalentes, c’était serré à l’arrivée et un superbe doublé pour McLaren. C’est une bonne journée" a déclaré Stella.

"Et c’est aussi la 200e victoire de McLaren ce week-end. En tant que directeur d’équipe, Zak Brown, notre PDG, et toute l’équipe, nous sommes fiers et privilégiés d’avoir réussi à nous imposer, suivant les traces de notre fondateur Bruce McLaren."

"Dans l’ensemble, la course a été serrée mais très équitable, les deux pilotes démontrant les valeurs de l’équipe McLaren. Nous entamons les vacances d’été en célébrant quatre doublés consécutifs, ce qui est une belle réussite. Merci à toute l’équipe, sur la piste comme à Woking, ils ont tous contribué à cette victoire !"

L’Italien est satisfait de la progression du team depuis deux ans, mais surtout depuis le début de saison. Il explique que la motivation est importante pour rester compétitifs : "Je suis extrêmement fier et reconnaissant. Le talent dans l’équipe, l’attitude, l’état d’esprit, les valeurs, tout est au maximum. Je ne pourrais pas espérer mieux."

"Ceci dit, un élément de cette équipe est aussi que nous ne sommes jamais satisfaits. Nous voulons continuer, progresser, et c’est la saison 2025. Nous voulons bien la finir, mais la plus grande montagne à gravir reste à venir, ce sera être compétitif en 2026. Nous voulons rester compétitifs."

Stella reconnait avoir été inquiet en voyant Piastri manquer de peu la voiture de Norris, et il explique en quoi cela a été un rappel pour son duo : "Je dois revoir la manœuvre, il a raté son freinage, mais c’était un rappel pour les deux : on ne plonge pas trop agressivement à l’intérieur, et on ne défend pas en bougeant au freinage."

"Mais ils luttent pour une victoire et pour un titre, donc c’est normal qu’ils donnent le maximum, mais tout doit se passer selon nos principes et rester de la belle course. Mais nous terminons premier et deuxième, c’est un beau doublé."

Interrogé sur les célébrations à venir après cette première partie de saison réussie, il explique qu’il a particulièrement apprécié la séquence du podium après le doublé : "J’ai déjà célébré avec le podium."

"Et c’est un beau moment après la victoire, quand vous faites le tour du garage pour remercier tout le monde. On a besoin de repos mais on a hâte de revenir pour continuer cette série de résultats."