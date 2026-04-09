Verstappen et la F1 : le Nürburgring au cœur d’un regain d’activité

Le retour discret de la Formule 1 au Nürburgring s’accompagne d’un phénomène inattendu : un regain d’intérêt massif en Allemagne, largement alimenté par la présence croissante de Max Verstappen sur la mythique Nordschleife.

L’engouement est tel que les organisateurs des 24 Heures du Nürburgring ont été contraints de refuser des inscriptions pour la première fois depuis plusieurs années. Les 150 places disponibles sur la grille ont déjà toutes trouvé preneur.

Ce boom est directement attribué à l’implication de Verstappen en GT3 sur le légendaire tracé allemand.

"Comme l’a annoncé l’organisateur, ADAC Nordrhein, il est déjà certain que les 150 places sur la grille seront occupées. L’engouement autour du quadruple champion du monde a provoqué un véritable afflux d’équipes intéressées."

Face à cette demande exceptionnelle, les organisateurs vont devoir trancher. Un porte-parole de l’ADAC Nordrhein a confirmé qu’un processus de sélection serait appliqué.

"Afin de garantir un processus équitable pour toutes les équipes, le règlement prévoit qu’un examen et une sélection auront lieu après la date limite d’inscription."

L’épreuve devrait également attirer une affluence nettement supérieure à la normale, avec la présence annoncée de huit grands constructeurs engagés en GT3, parmi lesquels Audi, BMW, Ferrari, Porsche et Mercedes-AMG.

La F1 de retour dans l’ombre

Parallèlement à cet engouement, la Formule 1 elle-même s’apprête à faire son retour sur le Nürburgring, mais loin des projecteurs. Comme nous vous le rapportions il y a quelques jours déjà, suite à l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite en raison de la crise en Iran, Pirelli a relocalisé un test pneumatique initialement prévu ailleurs vers le circuit allemand, les 14 et 15 avril.

Particularité notable : Mercedes et McLaren aligneront leurs titulaires plutôt que leurs pilotes de réserve. Le leader du championnat Kimi Antonelli et George Russell seront ainsi en piste, tout comme Lando Norris et Oscar Piastri.

La raison est claire : les pilotes titulaires doivent accumuler du kilométrage pendant la pause forcée et profiter de toute opportunité de continuer à s’adapter à leurs nouvelles monoplaces. En effet, les tests de Pirelli se font avec les monoplaces de l’année en cours, même si les pneus sont des prototypes pour 2027.

Les fans devront toutefois se contenter de suivre ces essais à distance. Contrairement aux événements habituels sur le circuit, ces tests privés ne seront pas ouverts au public. Les spectateurs ne sont pas autorisés lors des essais privés de Pirelli au Nürburgring, le manufacturier souhaite préserver la confidentialité de ses développements en vue de la saison 2027.